Год назад город как обезлюдел. Фото: Андрей МАТЛИН

Уже ровно год мы живем в условиях, которые диктует нам новая коронавирусная инфекция. Какими выдались эти 12 месяцев пандемии для Пермского края? Какие уроки на будущее удалось извлечь? «Комсомолка» подводит итоги «ковидного» года вместе с экспертами, врачами и эпидемиологами.

Как все начиналось

Первый заболевший был зарегистрирован в Перми 13 марта 2020 года. Накануне мужчина вернулся из Франции и почувствовал себя плохо. У него взяли мазок, отправили в Новосибирск, результат пришел положительный. Дальше - изолирующие носилки, отдельный бокс в инфекционной больнице и обращение к пермякам врио губернатора края Дмитрия Махонина:

- Действительно, Роспотребнадзор установил первый случай заражения коронавирусом в Пермском крае. Ситуация находится под контролем оперативного штаба, который заседает ежедневно. Слушайте рекомендации врачей, будьте бдительны, не поддавайтесь панике, берегите себя и своих близких.

Новость о первом заболевшем напугала пермяков, ведь раньше заграничная зараза была где-то далеко, а сейчас добралась до твоего родного города. Вскоре в списках заболевших стали встречаться известные врачи, журналисты, политики, депутаты, вернувшиеся с отдыха за границей.

- А мы по заграницам не ездим, нам бояться нечего, - писали в соцсетях жители глубинки.

Но болезнь растекалась по городам и поселкам края. 2 апреля 2020 года по всей стране объявили режим нерабочих дней, позже его продлили до мая. Школьников перевели на удаленку», взрослые, кому позволяла работа, тоже трудились дома.

Эти весенние месяцы стали самыми тяжелыми для врачей: в жару сутками приходилось работать в душных СИЗах, а заболевших с каждым днем становилось все больше. Теперь «привозных» случаев почти не встречалось, люди заражались в домашних очагах. Благо к этому времени пациентов с COVID-19 научились выявлять в регионе, и теперь уже не нужно было каждый мазок отправлять самолетом в Новосибирск.

Пермские студенты, лежащие на полу у койки больного. Фото: ФГБУЗ ЦМСЧ №38 ФМБА России

Осенью край захлестнула вторая волна

К концу лета ситуацию с заболеваемостью удалось стабилизировать, и 1 сентября школьникам разрешили пойти на занятия. Но уже в начале октября край захлестнула вторая волна коронавируса. Количество заболевших росло стремительно: 100 человек в сутки, 200, 300.

Коронавирус косил пермяков целыми офисами, больницы были переполнены, медики работали на грани. Чтобы дождаться врача, приходилось ждать по нескольку суток. В больницах и клиниках, где можно было пройти КТ (компьютерная томография, выявляющая поражение легких - Ред.), очередь растягивалась на месяц вперед. Из аптек пропали антибиотики, противовирусные препараты и витамины.

В самый разгар осенней волны в Пермский край привезли первую партию вакцины от коронавируса, прививки сделали главные врачи пермских больниц и министр здравоохранения региона.

Вакцина состоит из двух компонентов. Фото: permkrai

После новогодних праздников в крае началась массовая вакцинация от коронавируса, и сейчас врачи осторожно говорят о том, что тяжелая болезнь постепенно отступает.

Приходилось бороться с истериками

Первых пациентов с подозрением на ковид начала принимать Пермская краевая инфекционка.

- Первые пациенты с подозрением на коронавирус начали поступать еще в феврале, - вспоминает врач-инфекционист Пермской краевой клинической инфекционной больницы Марина Якушева. - А первый заболевший, у кого вирус был официально подтвержден, был госпитализирован к нам 13 марта. Потом были все новые и новые заболевшие. У кого-то ковид протекал в легкой форме, и сейчас этот человек лечился бы амбулаторно, но тогда госпитализировали всех.

Пермская инфекционная больница. Фото: Ольга Кочкина

Первые недели пандемии и для врачей, и для пациентов стали настоящим испытанием. Заболевшие оказывались отрезанными от всего мира. Кто-то вел себя в этой ситуации очень достойно и исполнял все назначения врачей, а кто-то истерил и поддавался панике.

- Врачам много времени приходилось тратить на то, чтобы успокоить людей, - рассказывает Марина Якушева. - Но и среди врачей было тоже не все гладко: некоторые не выдерживали, писали заявление и уходили.

Те, кто остался, учились работать с новой инфекцией.

- Потом пошли тяжелые пациенты, которые уходили из-за дыхательной недостаточности, все это мы тоже тяжело переживали, были слезы, - вспоминает врач. - Вахты - это отдельная история. Никогда не забуду свою первую вахту, которая началась 4 апреля, и мне на неделю пришлось расстаться с семьей. Мы работали от субботы до субботы нон-стоп. В первую вахту муж принес мне передачу, а мне даже думать нельзя было об этом, чтобы настроиться на работу и не выгореть эмоционально. К осени, когда начался второй вал заболевших, в инфекционной больнице знали почти все про коронавирус и были готовы к лечению больных.

- Мы учили их, как правильно дышать, и даже тому, как правильно лежать в кровати, чтобы была положительная динамика. Приходилось искать слова, чтобы настраивать некоторых пациентов на жизнь. Ведь бывали случаи, что у нас лежит жена, а в другой больнице у нее умирает муж. Тяжело было, но справлялись.

- Уверены, что к лету у нас появились антитела, ведь как хорошо ты бы ни был одет, вирус все равно проникает, а болеть мы начали к зиме, когда сил уже почти не осталось, но все наши доктора, медсестры и санитарочки выздоровели и остались в строю. А когда появилась вакцина, всем нам поставили прививки.

Министр здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень в числе первых сделала прививку от коронавируса. Фото: Инстаграм Анастасии Крутень.

«Тетя доктор, зачем тебе костюм космонавта?»

Поначалу ошибочно думали, что коронавирус заражает только взрослых, но им начали болеть и дети. О том, как лечили самых маленьких пациентов, «КП» рассказали в Пермской краевой клинической инфекционной больнице.

- К нам, в детский стационар первых заболевших начали привозить в конце марта, - вспоминает заведующая детским стационаром Пермской краевой клинической инфекционной больницы Галина Батракова. - С местами для лечения тогда было плохо, поэтому заболевших начали госпитализировать к нам, в боксированное отделение. Ложились на лечение целыми семьями: мамы, папы, дети…

Самыми маленькими пациентами были новорожденные двух-трехдневные детки, которые появились на свет и заболели после контакта с инфицированной мамой.

- Чаще всего они поступали к нам одни, - говорит Галина Батракова. - Потому что взрослые болели тяжело, с пневмониями, и у мам были осложнения, связанные либо с родами, либо с течением коронавирусной инфекции. Иногда у нас лежало до десяти таких малышей, благо у новорожденных коронавирус чаще протекал как обычная ОРВИ.

Коллектив в детском стационаре небольшой. Лечением COVID-19 здесь занимались заведующая, два врача и три медсестры.

- Было очень тяжело, нагрузка была огромная, каждое дежурство приходилось наряжаться в душные скафандры и ходить по отделению, словно космонавт. Малыши реагировали на нас по-разному, некоторые поначалу пугались, другим все было интересно. Когда маленькие пациенты спрашивали, почему мы так одеты, приходилось объяснять: «Это для того, чтобы доктор не заболел и успел всех вас полечить». Но всем без исключения малышам очень нравилась пульсоксиметрия, когда на пальчик надевали прибор и измеряли насыщение крови кислородом.

Все шесть часов смены врачи не снимают защитный костюм. Фото: личный архив Екатерины Хмура

К счастью, детки переносили коронавирус не так тяжело, как взрослые. И все маленькие пациенты - а их на 1 января 2021 года было 286 - выздоровели.

Дети болеют, а мама нет

Вспоминают в детском стационаре и интересные случаи: из перинатального центра к ним перевели заболевшую мамочку с новорожденной тройней. Двое ее малышей заразились, а третий ребенок пролежал в больнице две недели и выписался здоровым.

Была еще одна семья - родители и четверо детей. Заболели все, кроме мамы.

- Это необъяснимо с точки зрения инфекционистов, - говорит заведующая. - Чем это можно объяснить? Иммунитетом? Психологическим настроем? Ответственностью за то, чтобы выходить детей и поддержать мужа?

Но были и морально тяжелые случаи, когда приходилось решать проблемы психологического и социального плана: в больницу поступил подросток, у которого мама лежала в другой больнице. И пока он лечился, его мама умерла от коронавируса.

- И мальчик этот остался абсолютно один на целом свете. Тут нам приходилось и успокаивать его, и подключать органы опеки, чтобы решилась его судьба: куда его выписывать, кто будет воспитывать его дальше.

Юные пациенты восстанавливают свое здоровье благодаря физиопроцедурам и занятиям по дыхательной гимнастике. Фото: permkrai

К вызовам нужно быть готовым всегда

- Этот год действительно стал очень тяжелым для всех нас, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) заведующая кафедрой эпидемиологии ПГМУ, профессор Ирина Фельдблюм. - Я бы особо выделила наших медработников и эпидемиологов, которые были на передовой и оказывали помощь больным.

По мнению профессора, информации о пандемии коронавируса настолько много, что население не успевает ее переваривать Фото: Ярослав БОГДАНОВСКИЙ

Сейчас, по мнению эпидемиолога, пришло время собирать камни. Ведь год, который мы пережили, многому нас научил.

- Мы должны извлечь уроки из перенесенной пандемии, - говорит Ирина Викторовна. - Нам нужно понимать, что это не случайность, которой больше никогда не будет, а вызов, к которому нужно быть готовым постоянно. К сожалению, коронавирус выявил нашу неготовность работать в чрезвычайной ситуации, и это первый и самый большой наш урок.

В самом начале пандемии даже у специалистов были и шок, и полная растерянность. Многое пришлось делать эмпирическими методами, не имея на то обоснований.

- Считаю, что была не совсем обоснованная потеря экономики. Сейчас мы понимаем, что нужно было действовать немного иначе. А в период эпидемического благополучия нам нужно разработать четкий план действий, чтобы понимать, какие отделения, если это повторится, будут развернуты? Куда госпитализировать заболевших? Куда помещать контактных? Обязательно нужно создать запас масок и медикаментов.

Особое мнение

Переболевших может быть в 16 раз больше

- Уверен, что с момента выявления первого пациента с коронавирусом в Пермском крае переболели COVID-19 до 1 миллиона человек, до 6,5 тысячи человек ушли из жизни, - считает внештатный советник губернатора Пермского края Дмитрий Жебелев. - Это, как если бы за год вымер целый небольшой город.

Дмитрий Жебелев. Фото: "Дедморозим".

Возьмем всего три цифры: по данным Комитета ЗАГС, смертность с марта 2020 года по февраль 2021 года увеличилась на 6473 человека. Избыточная смертность считается одним из самых надежных показателей последствий эпидемии во всем мире. Зная число умерших и оценку летальности заболевания (0,66%), мы можем определить число переболевших - приблизительное, но более точное, чем официальные данные.

В итоге около 980 758 жителей Пермского края могли перенести коронавирус во всех формах за год с момента его появления в регионе. А это каждый третий житель, что в 16 раз больше официальных данных, основанных только на тестировании.

- Кто-то не зря терпел дистант, убытки от закрытия общепита и запрета массовых мероприятий, носил маски, соблюдал социальную дистанцию и не общался с другими при любых признаках ОРВИ, - говорит Дмитрий Жебелев. - Тысячи людей уже не спасти, хорошо, чтобы все это стало для нас уроком.

Кстати

С 1 апреля отменяется самоизоляция для пенсионеров

Жители Перми и края старше 65 лет год были вынуждены соблюдать самоизоляцию - они находятся в группе риска по коронавирусу. На этой неделе оперштаб отменил ограничение с 1 апреля. Однако до 31 марта лица 65+ все же должны соблюдать режим: выходить из дома только в магазин, поликлинику или на прогулку недалеко от дома. На работу можно ходить только при наличии разрешения.

Также разрешено проводить мероприятия в детских садах, школах и в учреждениях среднего профессионального и дополнительного образования. Однако при условии, что проводиться они будут без посторонних, исключительно в группах или классах.

Для иностранцев и людей без гражданства, которые приехали в Пермский край на заработки, сохраняется обязательный двухнедельный карантин. Также оперштаб разрешил заполнять на 75 процентов театры и на 50 процентов стадионы.

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