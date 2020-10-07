«Неотложку» пришлось ждать неделю». Дневник пермячки, заболевшей коронавирусом

Пермячка решила сдать тест на ковид платно, результат оказался положительным Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Кате 29 лет, она заболела десять дней назад. Симптомы были как при коронавирусной инфекции. Пермячка неделю ждала врача, а потом решила сдать тест на ковид платно. Результат оказался положительным.

В интервью «КП» девушка рассказала, с чем ей пришлось столкнуться во время пандемии.

28 сентября - первые симптомы

Мне стало плохо днем 28 сентября. Заложило нос, заболело горло, а потом - голова. Смерила температуру - 36.6. Думала, что это просто простуда и скоро мне станет легче. К тому же я взяла отпуск, купила путевку в Питер и в конце недели собиралась улетать.

Вечером следующего дня стало хуже. Кроме всех перечисленных симптомов, у меня поднялась температура до 38 градусов. Я решила вызвать врачей, так как понимала, что отпуск может сорваться, а чтобы вернуть деньги за путевку, нужен больничный. Около часа я дозванивалась до «неотложки», когда взяли трубку, я рассказала о своем самочувствии.

- Вызов принят, ждите врача, - сказала оператор.

30 сентября - самолечение

Утром я снова начала звонить в «неотложку», чтобы подтвердить вчерашний вызов. Минут 20-30 было занято, еще столько же я слушала веселую мелодию звонка ожидания, но трубку так никто и не взял. Я позвонила в поликлинику - взяли сразу. В ответ услышала уже заученное «заклинание» оператора: «Ваш вызов принят, ждите». А вечером мне позвонила подруга, с которой мы виделись неделю назад, и сказала, что у нее положительный тест на коронавирус.

Я испугалась и тут же позвонила в платную клинику - записалась на сдачу анализов. Врачи все не ехали, я перезвонила подруге, спросила, чем она лечится, и сходила в аптеку за лекарствами, которые она мне назвала.

1 октября - к врачу своим ходом

Я проснулась с температурой 37,5, вызвала такси и поехала в платную клинику. По пути звонила в «неотложку», в ответ услышала до боли знакомую фразу: «Ваш вызов принят, ждите». Я возмутилась, сказала, что врач не может приехать уже три дня, и что контактировала с зараженной коронавирусом.

- А вдруг у меня коронавирус? - крикнула я в трубку.

- Какие у вас симптомы? - ответила монотонным голосом оператор.

- Заложен нос, температура, кашель, слабость, сильная головная боль! - перечислила я.

- У нас высокая загруженность, ждите, к вам приедут, - сказала оператор.

Ждать больше я не могла, мне срочно нужно было предоставить больничный в турагентство, поэтому я сама пошла в поликлинику. На пороге начала в буквальном смысле кричать: «Я контактная, ко мне третий день не едет неотложка, что мне делать?» Меня попросили успокоиться и отправили в эпидемиологическое отделение. Не знаю, то ли из-за того, что у меня была высокая температура, то ли от того, что такого отделения там попросту нет, найти я его не смогла и направилась к замглавврача.

Врач меня выслушала и отправила на осмотр. У меня взяли бесплатно тест на коронавирус и спросили, принимаю ли какие-то лекарства. Я перечислила список рекомендованных подругой препаратов. Мне сказали, что лечусь правильно, пообещали на следующий день отправить на электронную почту больничный, а на вопрос, когда будет известен результат на COVID, пожали плечами. Я пришла домой и легла спать.

2 октября – положительный анализ

Утром на электронную почту мне пришли результаты из платной клиники - тест оказался положительным. Этой «приятной» новостью я тут же поделилась со своим мужем. Он был в шоке, предупредил всех на работе и поехал сдавать платный анализ. А я тем временем начала звонить на горячую линию по коронавирусу. Они записали мои данные, сказали, что передадут информацию в Роспотребнадзор и рекомендовали вызвать «неотложку». Я позвонила врачу, которая обещала мне отправить больничный, сказала, что у меня пришел положительный тест на коронавирус, и спросила, когда отправят больничный. Она ответила, что на обходе у пациентов, попросила перезвонить позже и положила трубку.

Был уже вечер пятницы, а мне срочно нужно было отправить больничный в турфирму. Чудом я нашла номер главврача поликлиники, в которую обращалась, и рассказала ей о происходящем, буквально через 30 минут больничный был у меня на руках, но врачи ко мне все не ехали.

3 и 4 октября - врача все нет

Поняв, что врачей ждать бесполезно, ни в «скорую», ни в «неотложку» я уже не звонила. Продолжала пить антибиотики, которые мне назначила моя подруга и наблюдала за состоянием. Только вечером 4 числа мне стало немного легче - температура пришла в норму, прошла головная боль.

5 октября – самолечение продолжается

Я позвонила главврачу и спросила, что мне делать, ждать ли врача. Она ответила, что по моему случаю ждут постановления Роспотребнадзора. Больничный автоматически продлевается до 10 числа, до этого времени ко мне должен прийти врач и взять анализы. Порекомендовала продолжать лечение антибиотиками, пить больше жидкости и чаще проветривать квартиру. Добавила, что КТ (компьютерная томография - ред.) делать не нужно, так как его назначают при температуре выше 39 градусов.

6 октября – долгожданный врач

Утром пришла врач из коронавирусной бригады. Осмотрела, спросила о самочувствии. Я сказала, что у меня не проходит заложенность носа, давит в груди, температура 37, редкий кашель. Врач порекомендовала пить больше жидкости, антигистаминные и отхаркивающее препараты. Обещала прийти 10 октября, чтобы взять мазок.

7 октября - итог

Мы с мужем самоизолировались дома, недавно ему пришел отрицательный результат на коронавирус. В полдень звонили из Роспотребнадзора, сказали, что отправили в поликлинику постановление о том, что у меня положительный тест. Спросили, с кем я контактировала, я назвала коллег по работе и мужа. Объяснили, что на супруга в скором времени также составят постановление и возьмут у него анализ. Предупредили об ответственности за нарушение самоизоляции, пожелали здоровья и положили трубку.

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