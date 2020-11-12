Губернатор Пермского края подписал указ о новых ограничениях в регионе

Школьники с 5 по 11 класс и студенты переходят на дистанционное обучение. Фото: Евгения ГУСЕВА

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ о переходе учеников 5-11 классов школ, техникумов и колледжей на дистанционное обучение на 28 дней, с 16 ноября.

«Дистант вводится только для образовательных учреждений Перми, Кунгура, Березников, Соликамска и Чайковского, написал в своем Инстаграме Дмитрий Махонин. - Это самые крупные города края, и именно там наблюдаем наиболее интенсивный рост заболеваемости. Во время осенних каникул фиксировали снижение количества заболевших ОРВИ, поэтому надеемся на эффективность этой вынужденной меры».

Губернатор подчеркнул, что в эти дни нужно оставались дома, а не воспринимать их как еще одни каникулы, гуляя по торговым центрам и кино.

«Для этого вводится запрет на 28 дней посещать торговые центры несовершеннолетним без сопровождения родителей, исключение - отделы с продуктами. Прошу родителей учащихся отнестись с пониманием и ответственностью, здоровье сейчас на первом месте», - написал Махонин.

Также для снижения рисков распространения коронавируса в Пермском крае оперштабом принято решение об ограничении работы заведений общественного питания с 1.00 до 6.00, в это время оказывать услуги они не смогут.

Сокращено допустимое количество участников мероприятий в помещениях (до 30 чел.), работодатели обязаны перевести 30% офисных работников на удаленную работу.