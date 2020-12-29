- Мы не спали. Нас просто сфотографировали в тот момент, когда мы прилегли отдохнуть, - рассказывает Екатерина Волкова, третьекурсница педиатрического факультета Пермского медуниверситета. - Состояние у пациентки стабилизировалось, мы контролировали, чтобы не было новых приступов. А мебели в палате другой нет, вот мы и легли на пол. Оттуда все было видно, и мониторы, и пациента.Фотография троих медиков в защитных костюмах, уснувших на полу в палате возле койки больного, подключенного к ИВЛ, облетела весь интернет. Старшая медсестра ковидного отделения ЦМСЧ № 38 из города Сосновый Бор Ленинградской области выложила в соцсети снимок с монитора наблюдения с комментарием:«Хочу выразить огромную благодарность Расулу, Кате и Леше за то, что вышли на смену не в свой график и помогли в трудную минуту на смене. Ребята, вы крутые».Как оказалось, глубокой ночью у пациентки реанимации резко ухудшилось состояние. Она пыталась сорвать с себя кислородную маску, что грозило ей смертью от гипоксии.- При коронавирусной инфекции у пациента поражаются не только легкие, но и центральная нервная система, - объясняет Катя. - И в таком состоянии, похожем на паническую атаку, человек себя не контролирует, он может срывать с себя маску, вырываться. Приходится следить, чтобы он сам себе не навредил. За этой пациенткой нужен был особый контроль. Поэтому нас и было в палате трое, не потому что нам больше заняться нечем. А нужно было во время приступов одному держать ее с одной стороны, второму – с другой, а третьему выполнять различные манипуляции, например, надевать на нее маску.27 декабря пермские студенты-медики дежурили днем. Но, узнав о необходимости помочь пациентке, вернулись в отделение на ночь.- У меня была смена с двух часов дня и до восьми вечера, - говорит Екатерина Волкова. - Но нас попросили помочь, потому что у остальных сотрудников много других дел было. Мы вернулись уже ночью, и до восьми утра там пробыли, пока не пришла другая смена. И у мальчиков снова началась смена с 8 утра, мне удалось чуть отдохнуть – моя смена начиналась с двух.Шестеро ребят из студенческого медицинского отряда «Салюс» Пермского медуниверситета приехали в Сосновый бор в начале декабря. Их пригласили поработать во время дистанционного обучения. Те, у кого есть сертификат медсестры, работают медсестрами: ставят капельницы, делают инъекции, кормят тяжелых пациентов. Остальные трудятся санитарами: убирают помещения, ухаживают за пациентами, контролируют тех, кто находится без сознания.Официально ребята трудоустроены до 31 декабря. В новом году они вернутся в Пермь на сессию. А потом собираются возвращаться обратно в больницу Соснового бора.- Вы приехали в больницу добровольно, - спрашиваю Катю. - Не страшно вам было?- В ковид-отделении работать безопаснее – ты знаешь, от чего защищаешься. У нас полная защита: костюмы, маски, перчатки. Более вероятно заразиться в автобусе или магазине, - улыбнулась девушка.