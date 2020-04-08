Откуда в Пермь завезли коронавирус

Эту коронавирусную весну пермяки запомнят надолго, хотя поначалу никто даже и представить не мог, что опасный вирус доберется и до Пермского края. Люди строили планы, намечали поездки… Но все замыслы пришлось перечеркнуть и полностью поменять свой привычный образ жизни.

Франция, Швейцария, Доминикана

Официально о первом заболевшем коронавирусом в Пермском крае сообщили 13 марта. Им стал пермяк, вернувшийся 10 марта из Франции. Тест показал положительный результат. Мужчину на изолирующих носилках привезли в инфекционную больницу и взяли повторные пробы, чтобы отправить их в Новосибирск на подтверждение диагноза.

Эпидемиологам и медикам пришлось вычислять все его контакты. В этот список вошли не только домашние, но и те пассажиры, которые летели с ним рядом в самолете. У всех взяли анализы и посадили на домашний карантин. Сейчас этот мужчина уже вылечился и выписался из больницы.

Следующие две недели пермяки массово начали возвращаться домой из-за границы. Второй случай заболевания коронавирусом диагностировали 16 марта у женщины, которая три месяца прожила в Швейцарии и вернулась вместе с мужем домой. Женщину госпитализировали, у ее супруга тест оказался отрицательным.

Через три дня – 19 марта – краевой минздрав сообщил о третьем заболевшем. Это был мужчина, вернувшийся из Доминиканы. В Пермь он прилетел 11 марта, на следующий день обратился в поликлинику, сдал мазки и самоизолировался дома. Через четыре дня его самочувствие ухудшилось и мужчину госпитализировали.

Первое «внутреннее» заражение и две смерти

К этому моменту в больницах Перми под наблюдением медиков находилось 25 человек с симптомами пневмонии и ОРВИ, большинство вернулись из-за рубежа, у них были взяты пробы и отправлены на подтверждение диагноза в Новосибирск.

25 марта с подозрением на коронавирус госпитализировали главного врача краевого онкодиспансера Максима Мезенцева и его супругу. Они отдыхали на Сейшельских островах и вернулись в Пермь в середине марта. 7 апреля пришел результат третьего теста, который подтвердил у них диагноз «коронавирус».

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26 марта опасную болезнь обнаружили у пермячек 43 и 46 лет, которые прилетели домой из Франции и Арабских Эмиратов. А потом у двух мужчин и трех женщины, которые посещали Швейцарию, Норвегию, Словению, Австрию и Португалию.

31 марта в Прикамье был зарегистрирован первый случай внутреннего заражения. Диагноз подтвердили у двух мужчин 19 и 67 лет. Молодой человек прилетел из Англии, а второй пермяк заболел после контакта с другим зараженным, своим родственником.

В этот же день в Перми произошло и два летальных исхода: ушли из жизни пожилой пермяк, анамнез которого был отягощен онкологией и 36-летняя журналистка Анастасия Петрова. А количество тех, кто находился в больницах с ОРВИ и пневмонией увеличилось до 52 человек. Они проходили лечение и ждали результатов проб на коронавирус из федеральных центров.

Начинают заболевать и сами врачи

2 апреля минздрав сообщил сразу о семи заболевших. Это был один мужчина и шесть женщин. Четверо из этого списка были туристами и вернулись из Тайланда, Швейцарии, ОАЭ и Вьетнама, а двое заразились после контактов с заболевшими.

В этот же день врачи сообщили и хорошую новость – два первых заболевших – мужчина 43 лет и женщина 62 лет выздоровели и выписались из больницы.

- Врачи каждый день были с нами внимательны и терпеливы, - написала слова благодарности выписавшаяся пациентка. – К нам было очень хорошее отношение. Мы самые первые поступили, на взводе ждали результатов. Но врачи передавали нам свое спокойствие, рассказывали, как нас лечить будут. Видно, что они за нас переживают, волнуются. Спасибо им!

В это же день Пермский край перешел на режим полной самоизоляции, а через три дня – 5 апреля - у двух медработников инфекционной больницы появились признаки пневмонии. Их поместили в боксированные палаты и взяли анализы. Пробы у других сотрудников показали три подозрительных результата, но клинических проявлений болезни у медработников не было. После того, как начали заражаться и сами врачи, больницу закрыли на карантин.

Привозных случаев почти нет, все внутренние

7 апреля коронавирус подтвердился еще у 11 пермяков – у семи мужчин и четырех женщин. Лишь двое из этого списка прилетели в Пермь из-за границы, а остальные девять заразились после контактов с заболевшими. В том числе и медсестра краевой инфекционной больницы.

Ранним утром 8 апреля стало известно о третьем мужчине, который скончался в Перми от коронавируса. Им стал 70-летний пермяк, у которого была ишемическая болезнь и сахарный диабет.

- По информации специалистов, как такового «нулевого пациента», с которого началось распространение коронавируса в Пермском крае, не было вообще, - пояснили ситуацию в пресс-службе краевого минздрава. - Так как все первые заболевшие вернулись из-за границы. А затем к ним начали присоединятся внутренние инфицированные.

Напомним, на 8 апреля в Прикамье зарегистрировано 32 заболевших коронавирусной инфекцией, шесть из них выздоровели, трое скончались. 2481 человек находится на домашнем карантине без признаков ОРВИ и пневмонии. Они вернулись из-за рубежа или контактировали с заболевшими.

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