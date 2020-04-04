2020-04-04T15:51:44+03:00
Коронавирус Covid-19

«Жесть, конечно, но терплю». Пермяк рассказал, как лечится от коронавируса

Мужчина вместе с супругой заразились вирусом за границей. Сейчас они находятся в больнице в изолированных боксах
Виктор Правдин
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Фото: Василий ВахринФото: Василий Вахрин
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Семейная пара из города Верещагино Пермского края Наталья и Дмитрий Зыряновы (имена изменены - Ред.) прилетели в родной город из ОАЭ 15 марта.

- В этот же день мы ушли на домашний карантин, - рассказывает Дмитрий. - Три дня у жены по несколько часов держалась небольшая температура - 37 градусов. У меня «сломался» голос, постоянная температура 37,5 - 38 градусов. 18 марта у Наташи взяли анализы, а 22 числа у нее подтвердился коронавирус. В этот же день ее госпитализировали и взяли анализы у меня. На следующий день я тоже попал в больницу, а 26 марта и мои анализы на дали положительный результат.

2 апреля Наталью и Дмитрия из Верещагино доставили в больницу в Пермь. Сейчас они лежат в специальных боксах в полной изоляции и общаются друг с другом только по телефону.

- Лечат противовирусными и антибиотиками, - рассказывает Дмитрий. - Два раза в день таблетки и две капельницы. Жесть, конечно, но терплю и жду, когда вирус погибнет в моем организме. Из бокса никуда не выпускают, чувствую себя львом в клетке: лежу, хожу, два раза в день делаю зарядку, стараюсь днем не спать, чтобы ночью не мучила бессонница. Вчера с женой сдали еще одни анализы, результаты придут 7 апреля, надеюсь, у нас все будет хорошо.

"Семь способов, как обезопасить себя от коронавируса", - советы санитарных врачей

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ИСТОЧНИК KP.RU

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