Сразу после новогодних праздников в Пермском крае начнется массовая вакцинация против коронавируса.- В начале нового года в регион поступит более 108 тысяч комплектов вакцины «Спутник-V», - подтвердили в краевом правительстве. - Сначала прививки будут предлагать медикам, педагогам, соцработникам и больным хроническими заболеваниями - бронхолегочной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом, ожирением. Вакцинация этих групп начнется уже 5 января 2021 года.Предварительная запись на иммунизацию в поликлиниках уже открыта - по телефонам регистратур и на сайтах Госуслуги и k-vrachu.ru. Примерно во второй декаде января иммунизация будет предложена всем желающим.О том, почему вакцинация необходима именно сейчас, в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) ответила заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета, профессор, доктор медицинских наук Ирина Фельдблюм.- Вакциной «Спутник-V» будут прививать и людей старше 60 лет, и я считаю, что это очень важно для всех нас, - говорит Ирина Викторовна. - Эпидемическая ситуация по коронавирусу сейчас отличается тем, что все чаще стали болеть пожилые люди - из группы старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями. Для них COVID-19 - это достаточно тяжелое заболевание, которое, как правило, требует госпитализации, часто - искусственной вентиляции легких, и нередко случаются летальные исходы.- То есть получено подтверждение, что эта вакцина безопасна для всех?- Дополнительные клинические исследования показали безопасность этой вакцины и для лиц старшего возраста. Установлено, что ее можно применять массово, но на детей дошкольного возраста это не распространяется, для этой возрастной группы ее исследования пока не проводились. Возможно, они и не потребуются: маленькие дети болеют достаточно легко, и в массовой вакцинации, на мой взгляд, пока не нуждаются.- Почему некоторые боятся вакцинироваться?- Сейчас образовалась целая когорта антипрививочников, которые настраивают, особенно в социальных сетях, на негативное отношение к вакцинации, это сегодня беда. Почему это происходит? Тот негатив, который мы сегодня видим, это результат, как ни странно, достижений вакцинопрофилактики. Почему, например, многие отказываются прививаться от гриппа? Потому что мы сегодня не наблюдаем тех тяжелых заболеваний и смертей от него, которые были раньше. Как только эпидемическая ситуация улучшается, многие отказываются от прививок, не задумываясь о том, что наше общество стало вакцинозависимым, и когда мы снижаем охват прививками, инфекции возвращаются вновь.Что касается COVID-19, то страх перед этим заболеванием, я считаю, навеян слишком большим вниманием к инфекции, может быть, чрезмерной информацией о нем. И многие ставят знак равенства между болезнью и прививкой. Мол, если мы привьемся, то рискуем стать носителями инфекции. Но вакцина «Спутник-V» - векторная. Самого коронавируса в ней нет. За основу взят «вектор», в данном случае аденовирус, на который «посажен» белок вируса, который и будет определять выработку антител. А с аденовирусом практически каждый из нас встречался в периоды активизации ОРВИ.- Можно ли будет после прививки ходить без маски?- После введения вакцины должен пройти период, когда выработаются те антитела, которые обеспечат нам защиту. Это, как минимум, 25 - 28 дней. Причем - после второй прививки: в силу низкой иммуногенности вакцины требуется ввести две ее дозы.Все это время мы остаемся восприимчивы к инфекции. Исследования показали, что для достижения хорошего популяционного эффекта - то есть чтобы пандемия завершилась как таковая - мы должны набрать потенциал коллективного иммунитета на уровне 50 процентов. Попросту говоря, иммунитет к коронавирусу должен появиться у каждого второго. Поэтому какое-то время нам будут предлагать поостеречься, после чего ограничения начнут снимать.