Анатолий Касатов - о ситуации с коронавирусом в Перми: «Вирус стал заразнее. Не забывайте о разумной безопасности»

В Пермском крае, как и в других регионах России, количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается каждый день Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае, как и в других регионах России, количество заболевших коронавирусной инфекцией увеличивается каждый день. И все это на фоне сезонного подъема гриппа и ОРВИ. В эфире Радио «КП» - Пермь» (96,6 FM) главный врач краевой клинической больницы Анатолий Касатов рассказал, как будет дальше развиваться ситуация, и готова ли пермская медицина к лечению большого количества пациентов.

За один день новые врачи не появятся

- Как справляется больница и система здравоохранения в целом с таким ростом заболевших? Ведь ожидается, что увеличение числа зараженных будет наблюдаться и далее?

- Никто в мире, и Пермь не является исключением, не был полностью готов к этой пандемии, но по сравнению с тем, что было весной, сейчас система более подготовлена, - говорит Анатолий Касатов. - Еще с лета мы говорили, что наложение вспышки сезонного гриппа на существующую пандемию COVID-19 увеличит заболеваемость и нагрузку на медицинских работников.

Полгода пермская краевая больница работает с коронавирусом. 8 апреля здесь приняли первого пациента, сейчас через руки врачей КДКБ прошло три тысячи человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и тяжелыми сопутствующими заболеваниями.

- Мы стали понимать, как лечить эту новую болезнь, - продолжает Анатолий Владимирович. - Несколько дней назад вышла уже восьмая версия клинических рекомендаций, которые используются в работе. Мы знаем, как защитить персонал, ведь в начале года комбинезоны, маски и прочие средства защиты отсутствовали в принципе. Даже обычных медицинских масок не было. Сейчас все это есть.

За полгода пермские врачи научились выявлять заболевших. Ранее каждый мазок самолетом уезжал в Новосибирск, и только в лаборатории «Вектора» подтверждали коронавирус. Сейчас специалисты вышли на шесть тысяч ежедневных анализов для пермяков и жителей Пермского края.

Все хорошо помнят историю про аппараты ИВЛ, которых в стране в принципе не было. Сейчас ими оснащены все больницы. Увеличивается коечный фонд под коронавирусных больных. К концу недели еще две больницы в крае начнут работать по этой программе. Система работает с крайним напряжением, потому что такого количества медицинских ресурсов, безусловно, мало, и за один день ни новые врачи, ни медсестры не появятся.

- На грани, конечно, работаем, но резервы создаются: есть запас средств индивидуальной защиты, медикаментов, - объясняет главный врач крупнейшей в регионе больницы. - Мы сейчас не можем сказать, какой будет рост. По прогнозам эпидемиологов, понять это сможем только к концу октября. Но опыт наработан, мы перенимаем то лучшее, что есть в других лечебных учреждениях не только страны, но и мира. Делимся нашими наработками с нашими коллегами в Перми и других городах, потому что опыт приобретается в процессе работы.

Экстренная помощь оказывается, с плановой придется подождать

- Опыт Пермской краевой клинической больницы известен тем, кто сейчас находится на передовой? Участковым педиатрам, врачам «неотложки», медикам «скорой помощи»?

- Каждый врач, который работает с COVID-19, знает о выходящих рекомендациях по лечению коронавирусной инфекции. Каждый проходит обучение и получает сертификаты. Лично мне и в кошмарном сне не могло присниться, что за полгода я получу два десятка сертификатов и пройду подготовку врача-инфекциониста, учитывая, что моя основная специальность - хирургия. То же самое относится к каждому сотруднику, который работает с COVID-19: к врачам и медсестрам, работающим в нашей больнице, к медикам «скорой помощи» и всем участковым терапевтам. Нагрузка на участковых сейчас запредельно высокая.

- Что происходит сейчас в Пермской краевой клинической больнице?

- Пациентов много. Кто-то болеет легко, кто-то является бессимптомным переносчиком. Сейчас из завозных случаев болезнь ушла в семьи. Люди заражаются друг от друга, и отнюдь не у всех эта болезнь протекает легко.

На утро 13 октября в краевой больнице находятся 249 пациентов с подтвержденным COVID-19. 28 из них поступили только за предыдущий вечер и ночь. В отделении реанимации находятся 25 пациентов.

- Никого не хочется пугать, но когда ты видишь, как тяжело развивается болезнь, особенно у пожилых людей, хочется напомнить о разумной осторожности, - говорит Анатолий Касатов. - Ведь не всех пациентов нам удается спасти. Болезнь коварна, а при существующей патологии - диабете и заболеваниях сердечно-сосудистой системы - прогнозы могут быть крайне неутешительные.

- Люди с другими заболеваниям жалуются, что не могут получить помощь. Что им делать?

- Проблема с оказанием плановой помощи существует. Сейчас на врачей настолько увеличилась нагрузка, что они просто не успевают оказывать пациентам плановую помощь. А вот экстренным пациентам как оказывалась помощь, так и будет оказываться. Ее получают все пациенты с травмами и острыми заболеваниями, их доставляют в нашу больницу вне зависимости от ковид-статуса.

В разгар пандемии врачи краевой клинической больницы выполнили реплантацию правой руки пациенту, у которого рука попала в станок. Сейчас рука на месте, человек выписан. Неделю назад здесь сделали очередную трансплантацию почки. Это очень сложная операция в условиях пандемии. Врачи оказывают помощь и онкологическим пациентам, потому что в таких случаях ждать просто нельзя.

- Не забывается ли о безопасности врачей, которые находятся сейчас в зоне риска?

- Мы все сейчас находимся в зоне риска. Не только врачи, но и все жители Пермского края. Я еще в марте говорил, что эта беда, к сожалению, заденет каждого из нас. Огромные риски несет персонал, который оказывает экстренную и плановую помощь. Дело в том, что появились бессимптомные больные, когда экспресс-тестом еще невозможно выявить антитела, а человек уже инфицирован и является носителем вируса. Попавший в тяжелое дорожно-транспортное происшествие пациент требует немедленного оказания помощи, что мы и делаем.

В проведении оперативного вмешательства задействовано много медработников, но оперировать в комбинезоне и полной лицевой маске невозможно. То же самое касается и акушеров. Рожающей женщине необходимо оказывать незамедлительную помощь. По тестам она может оказаться отрицательной, но быть переносчиком вирусной инфекции.

И с такими случаями, к сожалению, мы сталкиваемся ежедневно. Буквально за вчерашний день среди экстренно поступивших в краевую больницу было выявлено пять ковид-положительных пациентов.

Раньше комбинезоны видели только на экране

- Весной врачам приходила помощь в виде бесплатных обедов. Какая помощь пермским врачам нужна сегодня?

- Помощь, которую оказывали врачам промышленные предприятия, и не прекращалась. Сделано беспрецедентно много. В Пермском крае теперь производятся средства индивидуальной защиты. Если раньше комбинезон мы видели только на экране, теперь их производят у нас. Маски, которые вы видите на врачах, - производства пермского завода «Сорбент». Огромные усилия прикладывают руководство края и губернатор, который с начала пандемии все лично контролирует. Мне сейчас хотелось бы попросить всех жителей края об одном: давайте объединим усилия в борьбе с этой пандемией и будем уважительно относиться друг к другу. Если иногда «скорая помощь» не успевает вовремя, то, наверное, нужно чуточку подождать. Мы стараемся помочь всем. Всем сейчас нелегко.

- Как пермякам не впасть в панику, наблюдая за ситуацией с COVID-19?

- Все достаточно просто и достаточно сложно одновременно. Задача проста для нас всех: нам нужно научиться безопасно жить в условиях пандемии, которая никуда не денется в ближайшее время. Мы регулярно говорим об элементарных правилах, в которых ничего нет сложного: масочный режим, обработка рук и социальная дистанция.

Маска должна закрывать и нос и рот и должна быть надета при общении с окружающими. Это тяжело, но необходимо. К этому надо привыкнуть. Если на вас правильно надета маска, вы не только защищаете себя, но и защищаете окружающих. Вы можете быть инфицированы, но не иметь клинических проявлений.

Обработка рук тоже нужна как можно чаще, а при появлении в общественных местах - перчатки. Даже обычное мытье рук снижает риск инфицирования.

Также мы недаром говорим о социальной дистанции. Старайтесь не собираться большими компаниями без масок. Вирус стал заразнее. Если в начале года говорили, что один больной может инфицировать до трех человек, то сейчас, по данным зарубежных специалистов, до 9 - 10 человек.

- Существует ли универсальный совет, который поможет укрепить иммунитет?

- Волшебной таблетки нет, но не нужно забывать про физическую активность, вакцинацию от гриппа и коронавируса (когда она появится. - Ред.). Хочу напомнить, что вакцинация против гриппа поможет снизить риски тяжелых осложнений коронавируса. Вакцина в крае есть. Прививку нужно делать. Все медработники привиты, ни у кого не возникает вопросов, а с остальными жителями Пермского края пока проблемы. Не так быстро идет вакцинация, как этого хотелось бы.

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