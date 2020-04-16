2020-04-16T11:21:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Перми: если болезнь протекает в легкой форме

Пермские врачи дают советы
Поделиться:
Если тест окажется положительным, врач выпишет больничныйЕсли тест окажется положительным, врач выпишет больничныйФото: Юлия ПЫХАЛОВА
Изменить размер текста:

В случае если заболевание коронавирусной инфекцией протекает в легкой форме, то лечение пациента может проходить на дому. Врачи пермского Центра медицинской профилактики рассказали, как это происходит.

Врач оформляет больничный лист пациенту. В квартире, где находится больной, вводится полный карантин, запрещаются контакты с посторонними лицами. Также тем, кто проживает вместе с заболевавшим, необходимо соблюдать следующие правила:

- больного человека необходимо поместить в хорошо проветриваемую комнату

- ухаживать за больным должен один и тот же член семьи, не относящийся к группе риска

- другие члены семьи не должны входить в комнату больного, если это невозможно соблюдать дистанцию в 1 метр. Исключение составляют матери, которые кормят грудью – им необходимо пользоваться маской и мыть руки пред каждым контактом

- больной должен ограничить движение в местах общего пользования

- ухаживающий член семьи должен пользоваться маской, одноразовыми перчатками при каждом приближении к больному, мыть руки с мылом после каждого контакта и вытирать их одноразовыми бумажными полотенцами

- больному следует выделить одноразовые носовые платки или салфетки для использования при кашле и чихании

- все перчатки и маски после использования хранятся в комнате больного в специальном пакете, затем утилизируются

- необходимо избегать обмена вещами общего пользования: постельное белье, посуда

- поверхности в комнате больного необходимо чистить и дезинфицировать дважды в день, ванну и туалет мыть дезинфицирующим средством, посуду мыть с моющим средством

- стирка рекомендуется при температуре 60-90 градусов обычным мылом или стиральными порошками

- одежду и белье больного нельзя встряхивать, но складывать в общий мешок не запрещено

- больному необходимо оставаться дома до его полного выздоровления

- при резком и внезапном повышении температуры у больного сразу же вызывать врача

- в случае появления симптомов ОРВИ у члена семьи с ним необходимо обращаться так же, как с и больным, у которого подозревается коронавирусная инфекция.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».

"Пофигизма и русского авось быть не должно",- профессор медуниверситета о введенных мерах безопасности

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
ВТБ расширяет условия выдачи кредитов на зарплату
Банк ВТБ финансирует строительство ЖК «Панорама» в Перми
В Торговом доме ПЗСП теперь можно купить кирпич и цемент
В Пермском крае начальник полиции на служебном автомобиле совершил ДТП
В Пермском крае нашли погибшим отца четверых детей
В Пермском крае еще у 18 человек подтвержден диагноз коронавирус
В Пермском крае в тяжелом состоянии находится один пациент с COVID-19
Пасхальные богослужения в Перми пройдут без прихожан
В центре Перми мужчина угрожал взорвать квартиру
Скончалась бывшая замруководителя департамента культуры Перми
В Пермском крае труженице тыла отказали в присвоении статуса ветерана ВОВ
В Перми в связи с эпидемией коронавируса переноситься заключение договоров с родителями дошкольников
Министр труда РФ: за выплатой в 5 тысяч рублей обратились более 1 миллиона семей
Ученые МГУ рассказали, у кого есть иммунитет к коронавирусу и от чего зависит тяжесть болезни
«Процессор с машинным обучением, видео 4k и мощный аккумулятор». Apple выпустила новый iPhone SE
В Перми сняли карантин с двух отделений краевой инфекционной больницы
«Никто не обязан им помогать, но это так здорово». Пермяки собирают еду для бездомных людей во время пандемии коронавируса
Министр промышленности Пермского края заявил, что цены на продукты в Прикамье практически не меняются
В Пермском крае мужчина задушил жену и закопал на кладбище домашних животных
В Пермском крае перенесен прием документов в вузы
"Бактерия разрушает его легкие". Неравнодушные пермяки могут совершить чудо для подростка Рембрандта
Алкоголь в Прикамье продолжат продавать с ограничениями
Новые заболевшие коронавирусом в Прикамье чаще мужчины до 45 лет
В Прикамье число заразившихся коронавирусом перевалило за сотню
В Пермском крае платежи за теплоэнергию сократились почти в два раза
«Чтобы не было слишком поздно». Как уберечь ребенка от наркотиков
В Перми планируют изменить путь следования нескольких автобусов
Врачи пермской поликлиники: «Мы сами придем к вам!»