Коронавирус в Перми: если болезнь протекает в легкой форме

В случае если заболевание коронавирусной инфекцией протекает в легкой форме, то лечение пациента может проходить на дому. Врачи пермского Центра медицинской профилактики рассказали, как это происходит.

Врач оформляет больничный лист пациенту. В квартире, где находится больной, вводится полный карантин, запрещаются контакты с посторонними лицами. Также тем, кто проживает вместе с заболевавшим, необходимо соблюдать следующие правила:

- больного человека необходимо поместить в хорошо проветриваемую комнату

- ухаживать за больным должен один и тот же член семьи, не относящийся к группе риска

- другие члены семьи не должны входить в комнату больного, если это невозможно соблюдать дистанцию в 1 метр. Исключение составляют матери, которые кормят грудью – им необходимо пользоваться маской и мыть руки пред каждым контактом

- больной должен ограничить движение в местах общего пользования

- ухаживающий член семьи должен пользоваться маской, одноразовыми перчатками при каждом приближении к больному, мыть руки с мылом после каждого контакта и вытирать их одноразовыми бумажными полотенцами

- больному следует выделить одноразовые носовые платки или салфетки для использования при кашле и чихании

- все перчатки и маски после использования хранятся в комнате больного в специальном пакете, затем утилизируются

- необходимо избегать обмена вещами общего пользования: постельное белье, посуда

- поверхности в комнате больного необходимо чистить и дезинфицировать дважды в день, ванну и туалет мыть дезинфицирующим средством, посуду мыть с моющим средством

- стирка рекомендуется при температуре 60-90 градусов обычным мылом или стиральными порошками

- одежду и белье больного нельзя встряхивать, но складывать в общий мешок не запрещено

- больному необходимо оставаться дома до его полного выздоровления

- при резком и внезапном повышении температуры у больного сразу же вызывать врача

- в случае появления симптомов ОРВИ у члена семьи с ним необходимо обращаться так же, как с и больным, у которого подозревается коронавирусная инфекция.

Материал вышел при поддержке ГБУЗ ПК «Центр медицинской профилактики».