«Мы устали бояться инфекции». В Пермь самолетом привезли первые 1000 доз вакцины «Спутник V»

И.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень ставит прививку от коронавируса. Фото: оперштаб.

Краевой опершатб сообщил, что самолетом в Пермь была доставлена партия вакцины «Спутник V» в количестве 1000 доз. Коробки с вакциной уже поместили в холодильную камеру Пермского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями

- Одной из первых сделала прививку и.о. министра здравоохранения Пермского края Анастасия Крутень, - сообщили в пресс-службе администрации Прикамья. - Она призвала коллег последовать ее примеру, так как вакцинация – это возможность сохранить свое здоровье и остаться в строю сейчас, когда помощь медиков жизненно необходима жителям Пермского края.

Вместе с главой регионального Минздрава привились от коронавируса восемь сотрудников Центра по профилактике и борьбе со СПИД.

- Мы устали бояться этой инфекции, - говорят доктора. - Не хотим заразить свои семьи, своих пациентов. Считаем, что вакцинация – это наша ответственность перед теми, кто живет и работает с нами рядом.

Вакцинировать медиков будет в трех больницах Прикамья: в Перми, Березниках и Чайковском, где созданы необходимые условия для хранения (вакцина должна храниться при температуре – минус 20 С, - Ред). С понедельника туда станут подвозить медиков из близлежащих стационаров, где лечат пациентов с коронавирусом. 700 доз останутся в Перми для вакцинации сотрудников ковидных стационаров краевого центра.

- Прививки будут делать на добровольной основе, - отметил Дмитрий Махонин.