«Перевалило за 300». В Пермском крае новый рекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 20 083 Фото: Василий Вахрин

Роспотребнадзор опубликовал новые данные исследований на коронавирус. За предыдущие сутки в Пермском крае выявлен 301 новый случай заражения COVID-19: 130 человек проходят лечение в больницах, 171 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

Из 301 нового инфицированного 112 мужчин, 183 женщины и 6 детей (2 мальчика и 4 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 44 человека, 140 человек в возрасте 45-65, 111 человек старше 65 лет.

- Заболевшим назначено соответствующее лечение. Круг контактировавших лиц определен, - сообщили в Роспотребнадзоре.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 20 083. Ежесуточный прирост больных составил 1,5%. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01.

Напомним, накануне в Министерстве здравоохранения Пермского края рассказали, кто и как может получить бесплатные лекарства от коронавируса.