«Иммунитета хватит на полгода». В Пермском крае начинается массовая вакцинация от коронавируса

Первыми от коронавируса привьют более двух тысяч медиков Фото: Мария ЛЕНЦ

- Не было никаких реакций, чувствовал я себя очень хорошо, - рассказал в эфире Радио «Комсомольская правда» (96.6 FM) главный врач краевого центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Евгений Сармометов, который вошел в число первых добровольцев, привитых вакциной «Спутник V». - На этой неделе собираюсь сдать тесты на антитела - для достоверного результата после второй прививки должно пройти не меньше трех недель.

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Напомним, на следующей неделе в стране должна начаться масштабная вакцинация от коронавируса. Об этом во время видеоконференции заявил Владимир Путин. Первыми прививать начнут людей из групп риска - врачей и учителей.

В Пермский край, как сообщил губернатор Дмитрий Махонин, в ближайшие дни должна поступить первая партия вакцины, рассчитанная на 2249 человек.

- В первую очередь вакцинировать будут медперсонал, - отметил глава региона. - Из-за сложной системы хранения вакцина поступит в медучреждения Перми, Березников и Чайковского. Туда будут подвозить врачей из отделений, перепрофилированных под лечение больных ковидом.

Ставить прививки будут дважды, с интервалом в три недели. Вакцинация будет бесплатной и только по желанию.

- Некоторые боятся малоизвестной вакцины, но у меня опасений не было, - говорит Евгений Сармометов. - Партия вакцины, поступившая в Прикамье в октябре, состояла из 42 доз, то есть привиты тогда были 42 человека. И это были не клинические испытания. К тому времени «Спутник V» уже был испытан в Москве на добровольцах, официально зарегистрирован, так что никаких рисков абсолютно не было.

ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТУ

Нам ответила Ирина Фельдблюм, профессор, заведующая кафедрой эпидемиологии Пермского медицинского университета

Ирина Фельдблюм: Процесс выработки защиты - достаточно длительный.

- Ирина Викторовна, если бы вам прямо сейчас предложили вакцинацию, вы бы дали согласие на прививку «Спутник V»?

- Да, я бы ответила положительно, потому что при аэрозольных инфекциях, таких, как короновирусная, вакцинопрофилактика может эффективно повлиять на процесс распространения инфекции и нивелировать ее как таковую. Что касается конкретных вакцин, процесс их разработки идет в мире сейчас очень активно. Уже более 50 компаний заявили о готовности их вакцин. И радует, что Россия не отстает, «СпутникV» стал самым первым. Это векторная вакцина, которая успешно прошла две фазы испытаний, показала хороший результат, высокий уровень безопасности. Сейчас идет третья фаза - проверка на более массовом контингенте.

Но, думаю, как и в случае с вакциной от гриппа, мы можем рассчитывать на иммунитет не более чем на пять-шесть месяцев. Точно сказать никто не может.

- В соцсетях сообщают о случаях, когда люди заболели после прививки. То есть все-таки вакцина не гарантирует надежную защиту?

- Процесс выработки защиты - достаточно длительный. Вакцинация предусматривает две прививки с интервалом в 21 день. После одной прививки иммунитет не вырабатывается. И после второй дозы должно пройти еще минимум 20 дней. Так что, возможно, в тех случаях человек был привит уже, будучи инфицированным, либо у него просто иммунитет не успел выработаться.

- И все-таки о безопасности - насколько тяжело люди переносят вакцину? Ведь даже после прививки от гриппа бывают осложнения.

- То, как мы переносим вакцину, процесс абсолютно индивидуальный. Бывают разные реакции, в том числе - повышение температуры, слабость. Но процесс вакцинации всегда связан с поствакцинальными реакциями. Если организм не реагирует на вакцину, это говорит о том, что иммунитет будет более слабым, чем у тех, кто отреагировал на прививку. Реакция означает хорошую работу иммунной системы.

- Сейчас прививать будут вакциной «Спутник V», потому что она создана первой. А, может, лучше подождать, когда будут готовы другие?

- Все наши вакцины, а их сейчас три, достаточно эффективны. Есть только одна проблема - сейчас у нас болеет много людей 65+, и болеют они тяжело. А «Спутник V» не дает возможность привить эту категорию населения. Поэтому ждем вакцины «Вектор», «ЭпиВакКорона», которые подходят для старшего поколения.