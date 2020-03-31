Со 2 апреля в Пермском крае вводится режим обязательной самоизоляции. Соответствующий указ подписал во вторник Глава региона Дмитрий Махонин.

Что нужно делать жителям региона:

- не покидать места своего проживания и перейти на режим самоизоляции.

- на улицах, в общественных местах и общественном транспорте соблюдать дистанцию не менее полутора метров до других людей.

- носить маски и перчатки в общественных местах и в общественном транспорте.

- выходить из дома разрешается только в магазины за продуктами, в аптеку или в больницу, а также, чтобы вынести мусор и выгулять домашних животных. При острой необходимости можно посетить больницу.

- тем, кому разрешается ходить на работу, необходимо иметь при себе подтверждающие документы от работодателя. В указе отмечено, что будет усилено патрулирование улиц. Для сотрудников силовых структур, работников администраций и медиков будут введены специальные пропуска.

Жителям рекомендуется ограничить все поездки за пределы населенного пункта проживания и воздержаться от посещения церквей.

- Сейчас у жителей региона есть сутки, чтобы решить, где они будут находиться в самоизоляции и обеспечить себя необходимыми продуктами и средствами гигиены, - отметил Дмитрий Махонин.

13 заболевших

На вторник, 31 марта, в Пермском крае коронавирусной инфекцией заражены 13 человек. Еще 58 человек с симптомами ОРВИ находятся под наблюдением врачей, 3936 человек - на

самоизоляции дома. Напомним, кардинальные меры по борьбе с опасной инфекцией приняты в регионе еще на прошлой неделе. Закрыты для посещения все рестораны и кафе, не работают салоны красоты, бассейны, фитнес-клубы, санатории и все спортивные, развлекательные и досуговые объекты. Закрыты все торговые точки, за исключением аптек, продуктовых магазинов и тех, где продаются непродовольственные товары первой необходимости.

- Важно, чтобы главы муниципалитетов понимали свою ответственность и принимали все необходимые меры по вопросам самоизоляции, жизнеобеспечения населенных пунктов, организации питания и по другим вопросам, которые обеспечат стабильное функционирование муниципального образования в период противодействия распространению инфекции, - отметил глава региона Дмитрий Махонин. - Важно, чтобы люди испытали как можно меньше неудобств, но в то же время необходимо обеспечить самое главное на сегодня - безопасность людей.

Не целуйте детей после улицы

О том, как правильно себя вести в период самоизоляции, в эфире Радио «КП» -Пермь»

(96.6 FM) рассказала главный терапевт краевого Минздрава Наталья Корягина:

- Самое главное сегодня - обезопасить себя и своих близких от контактов. Как только вы пришли домой, снимите верхнюю одежду и обработайте ее антисептиком или постирайте. Шапку, перчатки, сумку - все в отдельную коробку. После этого обработайте антисептиком ручку входной двери. Если гуляли с собакой, лапы тоже нужно обработать. Не допускайте, чтобы у входа вас встречали дети. Не обнимайте и не целуйте их, пока не примете все меры предосторожности. Главные риски - в магазинах. В них необходимо быть в маске и перчатках, находиться от других покупателей на расстоянии полтора - два метра.

- Фрукты и овощи, которые мы сами складываем в пакеты, требуют особой антисептической обработки, - говорит Наталья Александровна. - Их нужно продезинфицировать, обдать кипятком.

- В группе риска - пожилые люди. Как правильно защитить их?

- У нас есть одиноко проживающие пожилые люди и те, кто живет в семье. И под угрозой именно вторая категория пенсионеров, потому что их более молодые родственники могут переносить данную инфекцию почти без симптомов и заразить окружающих. Чем старше человек, тем сильнее снижены его когнитивные способности. Близким или соседям важно оценить, сможет ли такой человек перенести период самоизоляции в своей квартире. Достаточно ли просто принести ему продукты и лекарства или требуется дополнительный уход.

Узкие специалисты могут прийти на дом

- Система здравоохранения работает не в штатном режиме, - продолжает Наталья Корягина. -Мы испытываем напряжение, шесть корпусов крупных больниц перепрофилированы под лечение больных коронавирусной инфекцией. Также действуют ограничения по плановой медицинской помощи, ограничены все плановые операции и консультации. В усеченном режиме работают поликлиники и стационары, поскольку часть коечного фонда выведена.

Тем не менее, по словам главного терапевта, вся необходимая медицинская помощь оказывается. В поликлиниках работают дежурные врачи, на дом к пациентам могут прийти как педиатры и участковые, так и узкие специалисты.

- Есть фейк, что курение может защитить от коронавируса, это неправда, - говорит Наталья Корягина. - У курильщиков с большим стажем, как правило, есть хронические заболевания, например, бронхит. А это повышает риск заражения коронавирусной инфекцией и тяжелых последствий.

- Можно ли отличить это заболевание от банальной простуды?

- Симптомы коронавирусной инфекции - это повышенная температура, боль в горле, сухой кашель. ОРВИ обычно начинается с насморка. То есть насморк - это дифференциальный признак, что у вас не коронавирусная инфекция. Хотя вирус может меняться, поэтому могут меняться и признаки болезни. Все зависит от напряженности иммунитета. Первые симптомы могут появиться примерно на 5 - 7 день после инфицирования, инкубационный период в среднем длится две недели, но в отдельных случаях доходит до 19 дней.

Два огурца и три яблока в день

- Сейчас люди сидят дома и злоупотребляют рафинированными продуктами, это чипсы, сладкие напитки, - говорит главный терапевт. - В рационе обязательно должен быть белок, который стимулирует иммунитет. Обязательно должна быть клетчатка, ешьте больше фруктов и овощей, 4 - 6 штук в день. Например, два огурца и три яблока. Важно также соблюдать разумную калорийность питания. Двигательные режимы ограничены, в такое время повышается риск обострения хронических заболеваний, особенно у людей с избыточной массой тела.

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