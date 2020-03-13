В Пермском крае официально зафиксирован первый заболевший коронавирусом

В Пермском крае зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. Информация об этом появилась на официальном сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации, где был открыт специальный раздел, посвященный коронавирусу.

- За последние сутки - 13 марта - в России зарегистрировано 11 случаев коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации: 5 – в Москве, 1 - в Московской области, 3 - в Санкт-Петербурге, 1 - в Ленинградской области, 1 - в Пермском крае, - говорится в официальном сообщении пресс-службы Минздрава РФ.

"Маска,чистые руки и ограничение контактов",- санитарные врачи о том, как избежать коронавирусной инфекции 00:00 00:00

Диагноз был лабораторно подтвержден у пермяка, который вернулся 10 марта из Франции. На машине «скорой помощи» его перевозили с использованием изолирующих носилок. Сейчас он госпитализирован в отдельный бокс инфекционной больницы. Повторные пробы, отправленные в Новосибирск, подтвердили диагноз.

Врио губернатора Прикамья Дмитрий Махонин призвал жителей не поддаваться панике.

- Друзья, действительно, сегодня Роспотребнадзор установил первый случай заражения коронавирусом в крае. Еще вчера пациент был изолирован. Круг лиц, с которыми он контактировал, на карантине. Ситуация в крае находится под контролем оперативного штаба, который заседает ежедневно. Пожалуйста, слушайте рекомендации врачей, будьте бдительны и не поддавайтесь панике. И еще, берегите себя и своих близких, - сказал Махонин.

Чтобы избежать заражения, медики советуют сократить до минимума посещение мест массового скопления людей. Как можно чаще мыть руки с мылом, пользоваться спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками, не трогать лицо, глаза, нос, рот руками. В закрытых общественных местах носить защитную маску, плотно прикрывающую нос, рот и подбородок. Запрещено использовать маску повторно, необходимо менять ее каждые 1,5-2 часа.

В случае характерных симптомов: температура, озноб, заложенность носа, кашель, затруднение дыхания, боль в мышцах, необходимо остаться дома и срочно обратиться к врачу. Необходимо пить как можно больше воды и следовать всем предписаниям специалиста.

В министерстве территориальной безопасности опубликовали телефоны, по которым необходимо обратиться в случае появления симптомов вируса.

Горячая линия Минздрава Пермского края с 8.00 до 20.00 часов: 8 (342) 258-07-87

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»: 8 (342) 236-41-52, 8 (342) 208-34-68

- К вам будет оперативно направлена бригада специалистов для выяснения вашего состояния, оказания необходимой помощи и принятия решения о необходимости госпитализации, - добавили в министерстве.

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