Оперштаб: Режим самоизоляции для пенсионеров в Пермском крае отменят 1 апреля

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Сегодня оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией отменил ряд ограничений в Пермском крае.

С 1 апреля для жителей старше 65 лет отменяют режим самоизоляции. Однако до 31 марта они все же должны придерживаться ранее введенных ограничений: выходить из дома только для обращения за экстренной медпомощью, покупкой необходимых товаров, либо вынести мусор или погулять с собакой. На работу можно ходить только при наличии разрешения.

Также сегодня власти вновь разрешили проводить мероприятия в детских садах, школах и в организациях среднего профессионального и дополнительного образования . Однако при условии, что проводится они будут исключительно в группах или классах и без посторонних, в том числе без детей из других групп и классов.

Для иностранцев и людей без гражданства, которые приехали в Пермский край на заработки, обязательный двухнедельный карантин также сохраняется. Ранее эта мера распространялась и на иностранных студентов, но с февраля в связи с рекомендациями Роспотребнадзора требования решили изменить.

Также оперштаб разрешил заполнять на 75 процентов театры и на 50 процентов стадионы.

Напомним, 7 марта оперштаб снял запрет на ночную работу заведений общественного питания. Теперь бары, кафе и рестораны смогут работать с 01:00 ночи до 06:00 утра. Однако ограничения на проведение дискотек и других культурно-массовых мероприятий с большим количеством людей сохраняются.