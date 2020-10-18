В Перми из аптек пропали дешевые градусники и лекарства для лечения коронавируса

Пермяки жалуются, что в аптеках исчезли антибиотики и противовирусные, которые назначают для лечения коронавируса. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Пермяки жалуются, что в аптеках исчезли антибиотики и противовирусные, которые назначают для лечения коронавируса. В приложениях и на сайтах аптек невозможно заказать антибиотики «Левофлоксацин», «Азитромицин», «Таваник», «Сумамед», противовирусные - «Арбидол».

Корпоративные чаты запестрили сообщениями: «Не могу купить антибиотик «Азитромицин», третий раз заказ отменяют. Муж ездит по городу, я его разворачиваю по пути в аптеку, оформляю в другую и тоже самое».

Еще сообщения из соцсетей: «Заказал на этой неделе для друга через приложение «Планета здоровья» антибиотик «Азитромицин», 130 рублей за упаковку (3 таблетки 500 мг.) Вариантов аптек было полно, а сегодня хотел заказать для себя, про запас - а нет его! В приложении «Азитромицина» нет, куда делся? Сходил до аптеки ножками - «Азитромицина» полно, но стоит уже 400 с лишним рублей.

«В приложении нет, в аптеке есть несколько упаковок»

Мы сходили в две аптеки на улице Островского, 76 и 74. Из всего списка есть две упаковки «Азитромицина» за 240 рублей, на курс нужно 2 упаковки. Есть и «Арбидол» всего 5 упаковок, по 319 рублей, для лечения взрослого нужно 4 упаковки, остальных препаратов нет. То есть в этой аптеке есть таблетки для лечения одного человека.

- Почему не можем заказать через приложение и где «Левофлоксацин»?, - спросила у провизора.

- «Левофлоксацина» нет вообще нигде. Не знаю, почему остальные пропали остальные из приложения.

- А градусники есть ртутные?

- Тоже нет, привозят несколько их быстро раскупают.

Захожу в другую аптечную сеть в соседнем доме.

- Ничего из вашего списка нет, - говорит провизор.

- А когда будет? - этого мы не знаем, давно раскупили и давно не привозили.

Сайты «Пермфармацея», «Аптека.ру» и «Планета здоровья»: «Левофлоксацин» «Азитромицин» «Таваник», «Сумамед» в таблетках - нет, противовирусное - «Арбидол» - нет в наличии.

«Аптека от склада»: «Левофлоксацин», 500 мг., минимальная цена 267 рублей, есть за 395 рублей и 429 рублей, в зависимости от производителя.

«Азитромицин», 500 мг., от 90 до 214 рублей.

Таблеток «Таваник», «Сумамед» - нет в наличии

«Арбидол» есть лишь суспензии для детей и таблетки по 50 мг., цена таблеток 50 мг - 319 рублей.

«В справочной аптек предлагают ехать за лекарствами на другой конец города»

Попробовали узнать, где можно купить эти препараты через справочную лекарств «Планета здоровья» по номеру телефона 219-84-84. Ждать ответа пришлось около 5 минут.

- «Левофлексоцина» нет, - подтвердили в справочной.

Остальные препараты есть по несколько упаковок в отдаленных районах – Орджоникидзевском, Индустриальном. «Арбидол» есть, но тоже не везде, назвали аптеку на улице Ленина.

В Минздраве региона нам сообщили, что аптеки региона не подведомственны Министерству здравоохранения Пермского края. «Мы можем только рекомендовать обеспечить наличие лекарственных препаратов в продаже», - сказали в ведомстве.