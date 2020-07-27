«Родители школьников могут покупать ранцы и тетради». В Прикамье дети пойдут учиться 1 сентября

27 Июль 2020 2020-07-27T18:25:10+03:00

В регионе начали принимать заявки на матпомощь для приобретения школьной формы и канцтоваров

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Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина в ходе онлайн-брифинга успокоила родителей школьников: занятия в учебных заведениях начнутся как обычно 1 сентября.

- Все должны быть готовы к очному образованию, - объяснила министр. - Дистанционный формат работы мы рассматриваем только в самом крайнем случае, например, в период сезонного гриппа. Поэтому призываю всех покупать ранцы и тетради.

Про меры предосторожности тоже не забудут. Они будут напоминать те, что практикуются при эпидемиях ОРВИ и гриппа.

- Все ребята будут проходить утренний фильтр с измерением температуры, помещения будут время от времени проветриваться и дезинфицироваться, - рассказали в краевом Минобразования.

С приближением учебного сезона социальные службы Пермского края начали принимать заявления от малоимущих семей на предоставление материальной помощи для приобретения школьных товаров к началу учебного года. Размер матпомощи составит 5 тысяч рублей на одного ребенка и 2 тысячи 200 рублей для ребенка из многодетных малоимущих семей.

Кроме того малообеспеченным семьям пообещали оказать финансовую поддержку из регионального бюджета на приобретение школьной формы. В Минобре объяснили, что для получения средств родителям необходимо обратиться с заявлением в школу.

ИСТОЧНИК KP.RU