«Добровольцами стали врачи и эпидемиологи». Первым пермякам поставили прививки от коронавируса

Первые семь человек в Прикамье поставили себе прививки от коронавируса. Фото: минздрав Пермского края.

Минздрав сообщил, что первые семь пермяков поставили себе прививки от коронавируса. Их вакцинировали из первой пробной партии вакцины, которая прибыла в Прикамье в сентябре. Первыми добровольцами стали врачи и эпидемиологи.

Технология изготовления вакцины такова, что хранится она при температуре не выше минус 18 градусов. Хранить в размороженном виде ее можно не более 30 минут. Через 10 минут после того, как ее достанут, вакцину можно ставить. Повторно замораживать ее нельзя.

- Вакцина хранится в специальных морозильных ларях, где поддерживается температура - 30 градусов, - рассказал главный врач краевого центра по профилактике и лечению СПИД Евгений Сармометов. - Все лари подключены оснащены дублирующим блоком питания, к пульту охраны, чтобы при перебоях электричества работники центра могли бы сразу принять меры и переложить вакцину в другое место.

Один из тех, кто поставил себе прививку от COVID-19 стал внештатный эпидемиолог краевого Минздрава Кирилл Овчинников.

- Сначала вакцину будут ставить медработникам, которые работают с коронавирусом, затем сотрудникам образования и социальным работникам – кто больше всех рискует заразиться COVID-19, - говорит Кирилл Овчинников. - Перед вакцинацией человек проходит осмотр врача, сообщает то, чем болел ранее и о том, есть ли у него аллергия на какие-то препараты. Все эти данные передаются в федеральную базу.

После прививки человек будет вести медицинский дневник, в котором будет описывать свое состояние. Эти данные также будут переданы для анализа в федеральный центр. Через 21 день человеку будет поставлена вторая прививка, после чего будет считаться, что он защищен от коронавируса.

При введении вакцины вырабатываются антитела, и если вирус встретится человеку в жизни, то он не принесет ему вреда. И даже если пермяк заразится, то он этого не заметит и не будет опасен для окружающих.

- Производитель заявляет срок действия антител два года. Но исследователи предполагают, что вирус изменчив и будут появляться новые штаммы вируса. Поэтому вакцину от коронавируса придется ежегодно обновлять, как это происходит с вакциной от гриппа сейчас, - отметил эпидемиолог.

В минздраве отмечают, что вакцина после введения не вызывает болезни, так как в ней нет возбудителя. И после прививки человек не заразен. При этом считается, что если человек переболеет сам, то иммунитет будет более стойким к этому штамму вируса.

Побочные эффекты у прививки могут быть, но они индивидуальны. Это может быть припухлость в месте укола или, например, температура. Реакция организма свидетельствует тому, что сработал иммунитет.

Актуально ставить прививку от коронавируса после прививки от гриппа. В Прикамье, напомним, продолжается вакцинация детей и взрослых от гриппа. Прививки уже поставили 740 тысяч взрослых и 208 тысяч детей.

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