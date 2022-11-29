Убивший шесть человек в ПГНИУ Тимур Бекмансуров выступил с последним словом

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во вторник, 29 ноября, в Пермском краевом суде с последним словом выступил Тимур Бекмансуров, расстрелявший шесть человек в пермском вузе.

- Ваша честь, свое последнее слово я хочу начать с того, что вину во всех инкриминируемых мне деяниях признаю в полном объеме, в содеянном раскаиваюсь, - читал по бумажке подсудимый. – Ущерб, причиненный моими действиями, обязуюсь возмещать из своей пенсии по инвалидности а также из возможного заработка в исправительном учреждении. При вынесении приговора по делу прошу суд учесть состояние моего здоровья, а именно инвалидность третьей группы, из-за которой я буквально прикован к костылям и инвалидной коляске. А также положительных характеристики с места жительства и учебы, активное сотрудничество с органами предварительного следствия. Я давал полные и развернутые показания как о совершенных мной противоправных действиях, так и об обстоятельствах, предшествующих его совершению, - обратился к судье Бекмансуров.

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