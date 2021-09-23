"Впервые проспала на занятия". Студенты и преподаватель Пермского университета поделились своими историями чудесного спасения во время стрельбы

Ксения Пунина: Кровь смоется с коридоров, но не с наших сердец. Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

В тот злополучный понедельник, 20 сентября, доцент кафедры политических наук Ксения Пунина опаздывала на занятия – затянулось предыдущее мероприятие. Она торопилась к своим четверокурсникам. Увидев бегущих ей навстречу студентов, преподаватель не обратила на них особого внимания, решила – очередной квест, который проводит вуз для первокурсников. Но тут ей преградили дорогу: «Не ходите туда, там стреляют».

Благодаря этому опозданию Ксения, возможно, спасла себе жизнь.

Напомним, 20 сентября студент-первокурсник Тимур Бекмансуров приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории кампуса и стрелял в людей. От его рук погибли 6 человек. Более 20 получили огнестрельные ранения.

"Нам важно быстрее вернуться в привычную жизнь"

В среду, хотя в университете отменили все занятия, Ксения Пунина провела в той группе лекцию – в режиме онлайн.

- Ребята мне признались, что сначала разозлились, потому что я дала им задание, попросила подготовиться к занятиям, а потом поняли, что благодаря этому они отвлеклись от просматривания всех этих новостей про нападение, - рассказала доцент. - У нас состоялся тихий спокойный честный разговор. Я извинилась за то, что не была в тот момент с ними, не смогла их как-то поддержать в тот момент. Лучше бы я лекцию им читала, чем они там сидели одни, запертые в аудитории. У девочек очень испуганные глаза до сих пор, но они уже улыбаются. Поэтому я написала своим коллегам, попросила, если есть у них силы, чтобы они тоже пообщались со студентами. Потому что ребятам нужно знать, что они не одни. Нам всем важно как можно быстрее вернуться в привычную жизнь.

Каждый день к университету приносят цветы Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Как будто сама судьба уберегла их

Несколько девушек с четвертого курса историко-политологического факультета поделились с Ксенией Пуниной своими историями чудесного спасения. Как будто сама судьба уберегла их, не дав оказаться не в том месте в ненужное время.

- Одна рассказала, что впервые проспала на занятия, - говорит преподаватель. – Поэтому она вызвала такси, но когда вышла во двор, на ее такси уехал другой человек. Пришлось вызывать другое, и студентка опоздала в университет. Вторая в этот день приболела. И хотя раньше она всегда приходила в университет, даже с соплями, впервые решила не ходить на лекции, позаботиться о своем здоровье.

Еще две девушки делали презентацию, и почему-то вместо того, чтобы презентацию сделать на флешке, решили ее распечатать. А перед ними в печатном салоне какой-то человек очень долго распечатывал большие карты. Они очень нервничали, что так задерживаются. Но приехали в университет уже в тот момент, когда какой-то молодой человек на машине перегородил дорогу и никого не пускал в кампус.

- А моя студентка Анаида, которая не опоздала на занятия, получила ранение в живот, - говорит Ксения. - Она была госпитализирована, ей провели операцию, удалили почку, сейчас студентку вместе с мамой отправили на самолете в Москву.

Однокурсники договорились помочь Анаиде закончить учебный год, чтобы она не оказалась оторванной от своей группы и не брала академический отпуск. Все же у них четвертый, выпускной курс. И преподаватели также будут индивидуально помогать девушке, чтобы после выздоровления она смогла продолжить учебу.

- Конечно, Анаиде потребуется реабилитация, мы уже начали собирать для нее деньги, но мы надеемся, что она вернется к нам, - говорит Ксения Пунина. - Кровь смоется с коридоров, но не с наших сердец.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Многие из студентов и сотрудников не пострадали только чудом

- После второй пары мы с приятелем выходили из 8 корпуса, я услышал выстрелы, - рассказал второкурсник Марк Пьянков. - Затем в фойе забежал студент, у него рука была в крови. На улице мы увидели два тела, лежащие на асфальте. Тут снова раздались выстрелы, и мы бросились врассыпную. Мы с другом остались целы, но вот другим повезло меньше. Еще один наш друг рассказал нам, что во время паники выпрыгнул из окна второго этажа. Он не пострадал, но вот другие получили травмы.

- У нас на втором этаже восьмого корпуса шли занятия с первокурсниками, - рассказал преподаватель математики Юрий Айдаров. – В 11.20 закончилась вторая пара, и так получилось, что в аудитории находились сразу три педагога – к третьей паре подошли еще один преподаватель и лаборант. Я услышал какие-то громкие хлопки на улице и выглянул в окно. Увидел человека в черном с оружием в руках, который входил в наш корпус. У лаборанта оказались ключи, и мы быстро заперли металлическую дверь. Затем выстрелы стали слышны в коридоре. Я попросил студентов выключить телефоны, чтобы не привлекать внимание. В аудитории наступила тишина, и стрелок прошел мимо. Возможно, присутствие троих взрослых позволило избежать паники, и никто из нас не пострадал.

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