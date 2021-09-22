«Я буду любить тебя вечно». В Перми прощаются с погибшими при стрельбе в университете

Ксения Самченко (слева) и Екатерина Шакирова

В Пермском крае сегодня простятся с жертвами нападения на университет. Первые похороны состоятся в Перми и Лысьве. С 19-летней Екатериной Шакировой простятся 22 сентября в Перми. С 18-летней Ксенией Самченко на ее родине в Лысьве.

Мама девушки сообщила об этом в социальной сети.

«Не стало моей дочечки Ксюшеньки, нет смысла жизни, нет сил и слов, чтобы пережить это безумное горе. Похороны будут проходить в Лысьве. Прощание с Ксюшей 22.09 с 12 часов в новом храме на площади, отпевание в 13.30, поминальный обед в кафе «Гранд» на проспекте Победы».

Ксения Самченко и Екатерина Шакирова учились на одном факультете в университете, они поступили в вуз в 2020 году, на географический факультет, направление «Гидрометеорология». Девушки сдружились и были все время вместе на парах. По словам однокурсников, в этот трагический день студентки пошли на перемене в столовую, они оказались на первом этаже, когда Тимур Бекмансуров открыл огонь, обе девушки погибли.

«Лучшая, самая добрая, замечательная, я буду любить тебя вечно», - пишет о Ксении в социальных сетях ее подруга. Ксюши любила собак, дома у нее была такса. Девушка любила путешествовать и училась ездить на машине.

Про Катю Шакирову пару слов смог сказать ее родной брат.

- Катя была добрая, отзывчивая, смешная, да и в общем очень хороший человек, - простите не могу говорить, тяжело.

Другие знакомые отзываются о девушке с теплотой, говорят, что она была скромной и доброй. В свободное время Катя занималась плаванием.

Напомним, вооруженное нападение на ПГНИУ произошло утром 20 сентября, на территорию вуза зашел молодой человек с оружием, он открыл стрельбу по студентам, на улице, а потом зашел в главный корпус и стрелял во всех, кто попадался ему на пути. По официальным данным, погибли 6 человек, 24 ранены. Нападавшего Тимура Бекмансурова ранили во время задержания, он прооперирован и находится в больнице в тяжелом состоянии.

21 сентября борт МЧС России доставил тяжело раненых 6 студентов и охранник в клиники столицы, дальнейшее они будут проходить там.

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