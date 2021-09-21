Младший лейтенант Константин Калинин: «Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник»

Константин Калинин задержал нападавшего Фото: Скриншот с видео

20 сентября студент-первокурсник Тимур Бекмансуров приехал в университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории кампуса и стрелял в людей. От его рук погибли 6 человек. Более 20 получили огнестрельные ранения.

Остановил стрелявшего сотрудник ГИБДД, младший лейтенант полиции Константин Калинин. Как это происходило, он рассказал на видео, записанном МВД.

- Добежал я меньше, чем за минуту, потому что университет находится в двухстах метрах от здания ГИБДД, где мы оформляли документы по ДТП, - рассказал Константин Калинин. - Люди бежали мне навстречу, кричали: «Помогите, там стреляют!». Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник. Заметил, что люди выпрыгивают со второго этажа, спасаются. Спросил у пробегавшего мимо человека: «Где стреляют», - он ответил, что на втором этаже.

Константин добежал до химического корпуса. Осмотрелся. Выстрелы звучали со стороны лестницы.

- Я побежал туда, а навстречу мне по лестнице спускался молодой человек с ружьем,- говорит младший лейтенант. - Я встал за стену и крикнул: «Бросай оружие!». Он развернулся и выстрелил в меня. Я увернулся и открыл ответный огонь. Все было очень быстро – несколько секунд. Он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки. Потом снял с него ружье, оно было у него на ремне, патронташ и нож. Все это отбросил в сторону. Потом спросил его: «Зачем ты это сделал?». Но он мне не ответил. Только попросил снять с него маску, так как душно. Я спросил, как его зовут. Он назвался.

Потом начали спускаться люди, я им крикнул, чтобы оказывали первую медицинскую помощь раненым. Мне тоже принесли бинты и я начал его перевязывать.

В это время напарник Константина старший лейтенант Владимир Макаров организовал эвакуацию студентов:

- Люди выбегали в панике, без верхней одежды. Некоторые хромали. Я старался направить их в безопасном направлении, куда подъедут машины скорой помощи,- говорит он на кадрах видео.

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