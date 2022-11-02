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Происшествия2 ноября 2022 11:00

«Конвойные меня оскорбляли во время разговора с психиатрами». Тимур Бекмансуров просит провести ему повторную экспертизу

Студент, расстрелявший людей в Пермском университете, надеется на признание его невменяемым
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Тимур Бекмансуров признал свою вину, но хочет, чтобы его сочли невменяемым

Тимур Бекмансуров признал свою вину, но хочет, чтобы его сочли невменяемым

Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Очередное заседание суда по делу о нападении на Пермский университет началось с ходатайства адвоката подсудимого. Защитник Виктор Паньков попросил провести повторную комплексную судебную экспертизу Тимуру Бекмансурову.

- Во время проведения предыдущей экспертизы были допущены нарушения, было много факторов, влияющих на выводы экспертов, - заявил адвокат подсудимого. – В результате их выводы необоснованны.

Напомним, в конце прошлого года комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которую проводили пятеро специалистов психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга, признала Бекмансурова вменяемым.

- Я не согласен с выводами психиатрической экспертизы. Считаю, что на момент совершения преступления и до сих пор у меня имеется психическое расстройство, - заявил на суде Тимур Бекмансуров.

Почему же пятеро экспертов сочли, что подсудимый вполне может отвечать за свои действия?

По словам Бекмансурова, во время экспертизы он не мог полностью и подробно отвечать на вопросы врачей.

- Конвойные, которые находились в палате во время обследования, нецензурно выражались в отношении меня и оскорбляли, - заявил подсудимый. – Я не мог в их присутствии свободно излагать свои мысли. К тому же после того, как у меня из горла убрали трубку, с помощью которой я дышал, у меня болела рана на горле и было трудно говорить.

Отвечая на вопросы судьи, Бекмансуров сообщил, что просил провести обследование без присутствия конвоя, но врачи отказались, ссылаясь на ведомственные акты.

- А когда я сказал психиатру, что мне трудно говорить, он дал мне возможность говорить медленно.

Решение о направлении (или ненаправлении) подсудимого на повторную экспертизу, скорее всего, будет принято судьей Сергеем Коробейниковым 3 ноября.

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