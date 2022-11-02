«Конвойные меня оскорбляли во время разговора с психиатрами». Тимур Бекмансуров просит провести ему повторную экспертизу

Тимур Бекмансуров признал свою вину, но хочет, чтобы его сочли невменяемым Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

Очередное заседание суда по делу о нападении на Пермский университет началось с ходатайства адвоката подсудимого. Защитник Виктор Паньков попросил провести повторную комплексную судебную экспертизу Тимуру Бекмансурову.

- Во время проведения предыдущей экспертизы были допущены нарушения, было много факторов, влияющих на выводы экспертов, - заявил адвокат подсудимого. – В результате их выводы необоснованны.

Напомним, в конце прошлого года комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, которую проводили пятеро специалистов психиатрической больницы №6 Санкт-Петербурга, признала Бекмансурова вменяемым.

- Я не согласен с выводами психиатрической экспертизы. Считаю, что на момент совершения преступления и до сих пор у меня имеется психическое расстройство, - заявил на суде Тимур Бекмансуров.

Почему же пятеро экспертов сочли, что подсудимый вполне может отвечать за свои действия?

По словам Бекмансурова, во время экспертизы он не мог полностью и подробно отвечать на вопросы врачей.

- Конвойные, которые находились в палате во время обследования, нецензурно выражались в отношении меня и оскорбляли, - заявил подсудимый. – Я не мог в их присутствии свободно излагать свои мысли. К тому же после того, как у меня из горла убрали трубку, с помощью которой я дышал, у меня болела рана на горле и было трудно говорить.

Отвечая на вопросы судьи, Бекмансуров сообщил, что просил провести обследование без присутствия конвоя, но врачи отказались, ссылаясь на ведомственные акты.

- А когда я сказал психиатру, что мне трудно говорить, он дал мне возможность говорить медленно.

Решение о направлении (или ненаправлении) подсудимого на повторную экспертизу, скорее всего, будет принято судьей Сергеем Коробейниковым 3 ноября.

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