Бекмансуров сказал, что вину во всех инкриминируемых ему деяниях признает полностью Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В суде по делу о нападении на Пермский университет дошло дело до защиты подсудимого. Бекмансуров очень громко и уверенно сказал, что вину во всех инкриминируемых ему деяниях признает полностью, но от дачи показаний отказывается. Поэтому на процессе зачитали те показания, которые он давал во время следствия.

Хотел убить, как можно больше людей

- 20 сентября я проснулся в 8.30, - рассказывал Бекмансуров следователям. - Обычно я ложился спать около трех ночи, а накануне уснул в час, чтобы наутро быть бодрым и выспавшимся. Надел черную футболку с надписью «Нет пощады», тактические брюки, которые покупал в военторге. Вместо очков решил надеть линзы, а чтобы не мешали волосы, взял балаклаву. Достал два патронташа с патронами, в сумку для ружья сложил каску: ее я решил надеть, чтобы страшнее выглядеть. В поясную сумку россыпью бросил около 50 патронов с картечью. Всего с собой у меня было не менее 151 патрона. Чтобы патронташа не было видно, я надел куртку, а на ноги - берцы. Единственное, что у меня могли заметить, - это нож в ножнах, который мне подарил отец. Он нужен мне был для того, чтобы в самом конце броситься на полицейских, и они открыли бы по мне прицельный огонь.

На такси Бекмансуров приехал на привокзальную площадь и около 20 минут ждал, спрятавшись за дерево, так как еще было рано. Мимо проходили люди, но никто не обращал на него внимания.

В назначенное время Бекмансуров достал из сумки каску, надел беспалые перчатки и вытащил заряженное помповое турецкое ружье. Всего на покупку оружия и экипировки он потратил около 70 - 80 тысяч рублей. В сумке налетчик оставил все свои документы: паспорт, разрешение на оружие, студенческий билет - в надежде, что все это больше ему не понадобится и отправился стрелять.

Первым увидел вооруженного налетчика водитель проезжающей мимо машины и начал сигналить, но Бекмансуров выстрелил в авто и направился дальше в сторону КПП. Там он выстрелил в группу людей, а когда прошел через проходную, начал стрелять по испуганным убегающим студентам.

На допросах у следователей Бекмансуров детально описывал, как убивал беззащитных людей: целился в головы, стрелял по студентам, которые прыгали из окон, пока его не остановил полицейский Константин Калинин.

- Желаю дополнительно указать, что в тот день я хотел убить как можно больше людей, - просил он добавить в протокол допроса.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мысли о смерти стали навязчивыми

Рассказал Бекмансуров и о причинах своей ненависти к миру.

- Мне всегда было сложно общаться с одноклассниками, - объяснял он. - В первом классе надо мной начали смеяться из-за того, что я ходил в очках, но в старших классах я общался с определенным кругом, и никаких конфликтов с одноклассниками не было. После переезда в Пермь ко мне начали приходить суицидальные мысли. У меня начали появляться приступы немотивированной агрессии к людям. Все эти мысли имели навязчивый характер. В подростковом возрасте у меня появился звон в голове и шум в ушах, начало появляться ощущение сдавливания мозга. Ощущение, что мозг сам перемещается в черепной коробке, из-за этого происходило повреждение сознания. Были параноидальные мысли, что за мной следят, я начал использовать специальные программы, чтобы скрыть свои следы в интернете. У меня появилось чувство апатии, безразличия к себе, родственникам и окружающим людям. Я даже писал об этом на анонимном форуме психиатров.

- А почему к медикам не обращались? - спросил его гособвинитель.

- Считал, что меня поставят на учет, и я не смогу попасть в армию и Вооруженные Силы.

- К маме не обращались за помощью?

- Я говорил ей о звоне в голове, она водила меня к врачу, но я не помню, какой диагноз мне поставили, больше к врачам мы не обращались.

- В военкомате, когда проходили комиссию, говорили врачу о своих мыслях?

- Нет.

- Какой мотив-то у вас был? Вы знали людей, которых убивали? За что вы их убили?

- Я уже говорил про появление немотивированной агрессии к людям и про суицидальные мысли. С 12 лет я играл в жестокие игры, игры, в которых нужно убивать, где ты выступаешь в роли массового убийцы, маньяка, в игры, где ты играешь на стороне террористов, я играл в них практически все свободное время. Эти игры, игры с большим количеством насилия, помогали мне избавиться от стресса. В 16 лет у меня сгорел компьютер, и я больше не мог играть в игры, поэтому не мог избавляться от стресса. А звон в голове и агрессия усиливались. В итоге я хотел либо убивать, либо покончить жизнь самоубийством, либо быть убитым третьими лицами. Незадолго до совершения задуманного, все окружающее вокруг стало казаться мне не реальным, было ощущение, что я наблюдаю за собой со стороны.

Смотрел в зеркале, как искажается лицо

Но причиной появления измененного сознания у агрессивного подростка может быть и то, что с восьмого класса Бекмансуров употреблял психоактивные вещества.

- Иногда наркотики давали эффект успокоения и расслабления, - признавался Бекмансуров. - А иногда вызывали галлюцинации. Я смотрел на свое отражение в зеркале и видел, как искажается мое лицо. Бывало, что я слышал телефонные звонки, на самом же деле мне никто не звонил.

К слову, проблем с противоположным полом у Бекмансурова не было, он долгое время встречался с девушкой, но весной прошлого года решил расстаться с ней.

- Нет, она была вполне нормальная, но у меня просто была какая-то неконтролируемая агрессия, и я боялся, что причиню ей вред. Конечно, если бы она встретилась мне в университете в тот день, стрелять в нее я бы не стал.

Бексмансуров говорил, что никаких особых конфликтов с педагогами у него не было. Оценки чаще всего ему ставили объективно.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Школа - слишком неприятное место

Сначала Бекмансуров планировал, что будет совершать нападение на свою школу, но потом понял, что не хотел бы там умирать, ведь это место «слишком неприятно для него». Были варианты совершить нападение на крупный торговый центр или полицейский участок. Но когда в августе поступил в университет, он определился, что устроит нападение именно там.

Впервые школьник попробовал стрелять боевыми патронами в седьмом классе. Он упросил маму привезти его в тир. Она же и оплатила стоимость стрельбы. Через полгода сын попросился приехать туда снова, и мама вновь не отказала.

- В десятом классе во время урока ОБЖ к нам приходил военный и тоже возил наш класс в тир, - рассказывал следователям вчерашний школьник. - Мой результат 8 из 10, и это был лучший результат в классе!

Бекмансуров тщательно подошел к выбору оружия. Изучал характеристики в интернете, тренировался на стрельбищах, в итоге выбрал турецкое помповое ружье, а в качестве патронов - картечь, которая наносит больший урон.

После пар изучал территорию вуза

1 сентября студент Бекмансуров пришел на линейку университет и за две недели учебы успел познакомиться и даже подружиться с некоторыми ребятами. Но после пар он методично ходил по территории вуза и высматривал, где есть переходы между корпусами. За неделю до налета он точно определился, что совершит его между 2-й и 3-й парами, когда в университете будет много студентов.

- Дома я выпил пять таблеток и все, что происходило во время нападения, было для меня нереально, что-то я хорошо помню, что-то мне показали потом на записи с камер, и я словно наблюдал за всем этим от третьего лица, - объяснял налетчик.

Напомним, в момент, когда Бекмансуров в университете крушил все на своем пути, в интернете появился его манифест. Пост был опубликован отложенным сообщением.

- Свой манифест я писал собственноручно в телефоне почти месяц, закончил 18 сентября. Когда у меня была готова вся экипировка, я надел все это, посмотрелся в зеркало, и мне понравилось, как это будет выглядеть. Я сделал фото и опубликовал его вместе с моим отложенным постом в интернете. Это я сделал, чтобы облегчить работу следственному комитету, который будет заниматься этим делом. Я понимал, что убью не одного и не двух человек, а гораздо больше. Я испытывал к людям гнев, начиная с девятого класса. И я больше любил животных, чем людей.

Бекмансуров утверждает, что после того, как его ранил полицейский, он ничего не помнит. Очнулся только в больнице.

С суммами указанных исков и размером причиненного ущерба согласен. Сказал, что будет их погашать, когда окажется в колонии и устроится на работу.

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