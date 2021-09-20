«Он не видел ничего хорошего в жизни и сам от себя устал»: Специалисты прокомментировали он-лайн послание, которое опубликовал в интернете пермский первокурсник

Тимур Бекмансуров на последнем звонке в 60-й школе. Фото: СОЦСЕТИ

Первокурсник, устроивший стрельбу в пермском университете, опубликовал подробное письмо, где рассказал о каждом этапе подготовки к своему чудовищному преступлению. «Комсомольская правда» попросила прокомментировать записи Тимура Бекмансурова специалистов психиатров и психологов. В каком состоянии находился вчерашний школьник, когда рассуждал о том, кому на этой земле можно жить, а кому – нет?

Тест старый, если есть цель, ответы можно найти в интернете

- В моей практике было несколько подобных писем, - объясняет врач-психиатр, профайлер Алексей Филатов. - В этом письме чувствуется как минимум психиатрический диагноз. Можно спорить о том, какой именно, но ситуация попахивает эндогенным синдромом. Психиатры это называют параноидной шизофренией. Об этом говорят и стилистика опубликованного текста, и смысл сообщения, составленного стрелком.

Возможно ли было человеку с подобными нарушениями обмануть систему и пройти проверку у врача-психиатра?

- Вступлюсь за своих коллег, это действительно трудно сделать, ведь на одного пациента у врача есть 10-15 минут и, судя по письму студента, у психиатра действительно возникло подозрение, что этому человеку не стоит давать разрешение на оружие. Но подросток с легкостью проходил тесты, которые показывают профиль личности человека, зная правильные ответы. Тест этот достаточно старый и ответы на вопросы можно легко найти в интернете. И человек, обладающий определенной целью, и даже средним интеллектом, может легко пройти его. К сожалению, правильно заполненным тестом он смог убедить специалистов в том, что он здоровый человек и получил таким образом разрешение на оружие.

Специалисты отмечают, что весна и осень – это периоды обострения подобных заболеваний. А врачам, выдающим разрешения на оружие, следует особо внимательно проверять людей, получающих разрешение на оружие в подростковом возрасте.

- 18 лет - это человек с неокрепшей психикой, - говорит Алексей Филатов. – И в Соединенных Штатах Америки, к примеру, каждый школьник обязательно подключается к специальной системе мониторинга социальных сетей. Далее искусственный интеллект оценивает каждого подростка по критерию агрессивности и рисков шутинга (shooting — «школьная стрельба», - Ред.), а также других параметров. Подобные программы есть в Китае, но они в большей степени направлены на успеваемость или так называемый цифровой профиль студентов в соцсетях.

Он убивает других, точно зная, что убьют и его

Согласна с тем, что с психическим здоровьем Тимура Бекмансурова не все в порядке, и пермский психолог Людмила Кочкаева.

- У нас формальное отношение медицины к очень серьезным хроническим заболеванием таким, как онкология и шизофрения, - считает директор Центра психологической помощи «Доверие» Людмила Кочкаева. - Последние два года все заняты ковидом и упускают очень важные и страшные моменты из жизни людей. Психиатрии, увы, у нас становится все больше и больше. В случае с первокурсником, желание собственной смерти становится важной для него целью и идеей-фикс. Он не видел ничего хорошего в жизни, близкие не дали ему ни уважения, ни любви. И он сам от себя устал. Но в силу психического состояния личности, она не способна была сама себя убить. Свою ненависть к себе студент переадресовал на жизни чужих людей. И он убивает других, точно зная, что за это убьют и его. Он добивается, чтобы его смерть была совершена руками других. Конечно, это безумно спланировано, но такой у него был «гениальный» план.

В своем письме Бекмансуров пишет, что в конце мая ему стало сложнее себя контролировать, что он ненавидит мир, в котором живет, и что он хочет как можно больше боли доставить этому миру.

- И таких людей у нас много, - говорит Людмила Кочкаева. - Я работаю давно и, несмотря на тревожную кнопку в офисе и камеры видеонаблюдения, случалось, что после посещения подобных посетителей мы с коллегами едва оставались живы. Сейчас животные становятся добрее людей, а мы становимся злобными. Плюс, учитывая то, что мы сейчас вынуждены ходить в масках, мы оказываемся лишены человеческого общения. Это ускоряет процесс психического заболевания. И начинать лечение нам нужно с восстановления института семьи.

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