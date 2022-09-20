Год со дня стрельбы в Пермском университете: на суде убийца признал свою вину

Бекмансуров молча сидел в застекленной клетке, не реагируя на слова ни обвинителя, ни потерпевших Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Год прошел со страшной бойни в Пермском университете, когда первокурсник Тимур Бекмансуров расстрелял шесть человек, пострадали еще более 40. Две недели назад начался суд над убийцей. Во время слушаний всплыли новые факты об обстоятельствах стрельбы. Потерпевшими признаны более 60 человек. Но до сих пор нет ответа на главный вопрос – можно ли было предотвратить эту трагедию или хотя бы уменьшить число ее жертв.

Обещал отомстить учителям

Напомним, 20 сентября 2021 года Тимур Бекмансуров, только что ставший студентом юрфака Пермского университета, пришел в вуз вооруженный охотничьим ружьем и 131 патроном с картечью. Накануне он выставил в соцсети пост о своих намерениях, отложив публикацию на утро. В нем он признался, что планировал совершить массовое убийство еще в середине 10-го класса: «Не знаю, скольких я смогу убить, но я сделаю все, чтобы забрать с собой как можно больше».

Кстати, в школе о нем вспоминали, что, получая «двойки», Бекмансуров обещал «когда-нибудь отомстить» за них учителям. И изначально устроить бойню он собирался именно в школе. Но потом передумал, поскольку, по его словам, «школа была слишком неприятным местом для того чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни».

Хотя одноклассники считают, что относились к Бекмансурову нормально, никто над ним не издевался, его не травили. «Тихий он какой-то был», - таково общее мнение, сложившееся о будущем налетчике в школе.

А он сам себя тихим не считал. Наоборот, мнил себя чуть ли не сверхчеловеком, в чем и признался во время допросов у следователя.

- Стремясь показать свое превосходство над другими людьми, он и решил расстрелять как можно больше народа в многолюдном месте, - зачитывал обвинительное заключение прокурор Максим Филиппов.

Складывается впечатление, что в университет Бекмансуров поступил только с одной целью - сделать вуз своей мишенью. За три недели учебы первокурсник изучил территорию кампуса, расположение корпусов и кабинетов. И время для нападения выбрал с учетом нахождения там максимального количества людей – большую перемену.

Просто шел по улице и стрелял

20 сентября, подойдя к университету, Бекмансуров снял куртку, оставшись в черной футболке, обмотанной патронташем, надел металлический шлем и зарядил ружье. Как отметил Максим Филиппов, он стремился убить как можно больше людей, рассчитывая создать панику. И открыл беспорядочную стрельбу еще при подходе к университету. Просто шел по улице и стрелял.

Камера засняла убийцу, идущего по кампусу университета Фото: Скриншот с видео

- Мы стояли возле проходной в университет, - рассказал студент Пермского университета Антон Грехов. – Нас было человек 20. И тут раздалось несколько хлопков, я думал – шина взорвалась.

Но все оказалось намного страшнее – это были первые выстрелы из дробовика. Ими Тимур Бекмансуров разнес припаркованные вдоль университета автомобили. А затем направил ружье на стоявших у входа в вуз студентов, одним из выстрелов смертельно ранив 19-летнего Ярослава Арамелева. Также картечь попала в охранника вузовского КПП.

- Мы бросились бежать внутрь кампуса, началось столпотворение, люди падали, я увидела, как упала одна из девушек, - вспоминает второкурсница Наталья Пантелеева. – Я думала, что внутри вуза будет безопасно, не думала, что он пойдет на территорию, но и там услышала выстрелы. Возле стенда стоял молодой человек, держался за грудь и отхаркивал кровь. Мне повезло – на мне была толстовка, и ее капюшон смягчил картечь, попавшую в затылок.

Оказались в вузе случайно

Картечины разлетались по территории, впиваясь в тела людей. Одним из выстрелов ранило 66-летнюю Маргариту Энгауз – известная в Перми врач-эндоскопист привела внука и его одноклассников на экскурсию в ботанический сад вуза. Женщина упала на землю, кто-то из окружающих попытался оттащить ее в сторону. Но, увидев, что его жертва жива, Бекмансуров подошел и выстрелил ей в голову – в упор, с расстояния в один метр.

Потом он поднялся в учебный корпус и также точно выстрелами в головы добил еще четырех раненых девушек, попавшихся ему на пути. Одна из них, Анна Айгельдина, оказалась в тот день в университете совершенно случайно – она окончила вуз летом, но не успела забрать диплом и вместе со своим женихом поехала из родной Удмуртии в Пермь за документами. Именно в этот понедельник.

Из-за беспорядочных выстрелов среди студентов началась паника, они начали выпрыгивать из окон. Университетский водитель и охранник корпуса, оказавшиеся поблизости, стали помогать ребятам. Увидев это, Бекмансуров девять раз выстрелил из окна по ним, ранив обоих взрослых. По студентам не попал, но многие из них покалечились при падении. Несколько человек остались инвалидами и до сих пор могут передвигаться только в колясках.

Студенты в панике выпрыгивали из окон Фото: Скриншот с видео

В обстановке той паники, что царила в университете, сложно было определить, сколько времени продолжалось эта бойня. Уже потом следователи, восстанавливая ход событий, изучали записи видеокамер. Но, судя по ним, весь путь по территории университетского кампуса занял у налетчика около шести минут. И практически все это время он стрелял, только успевая перезарядить ружье.

Просил пристрелить его

Остановить Бекмансурова смог только сотрудник ГИБДД Константин Калинин. Он находился в отделе полиции, расположенном неподалеку от университета, оформлял документы по ДТП, когда туда забежал кто-то из студентов и крикнул, что в вузе идет стрельба.

Константин Калинин в одиночку обезвредил вооруженного преступника Фото: ГУ МВД России по Пермскому краю

Калинин вместе с напарником бросились в вуз – как были, без бронежилетов.

Что произошло потом, Константин Калинин рассказал на суде.

- Я забежал в учебный корпус, услышал сверху выстрелы. Понял, что сверху ведется прицельный огонь по людям, прыгающим из окон. Потом услышал шаги. Стрелявший спускался по лестнице, он нес ружье на уровне живота и перезаряжал его. Я встал за угол и крикнул: «Бросай оружие!». Он развернулся и выстрелил в меня.

Потом во время следственного эксперимента замерили расстояние между налетчиком и полицейским: там было чуть больше пяти метров. Но Константину Калинину удалось увернуться от залпа картечи и выстрелить в ответ. Он разрядил в Бекмансурова всю обойму пистолета Макарова, из восьми выстрелов в цель попали шесть.

После ранения тот упал на лестницу и скатился вниз. Но все еще пытался дотянуться до ружья и еще выстрелить. Калинин ушел с линии огня и отбросил ружье в сторону. Тогда Бекмансуров потянулся за спрятанным в кармане ножом, но и его полицейский отобрал..

- Я спросил его, есть ли кто-то еще в университете, - рассказал Конастнтин Калинин. - Он сказал, что никого. На вопросы о причинах стрельбы не ответил, только назвался и попросил: «Убей меня!».

Но налетчика увезли на скорой в реанимацию. Несколько дней врачи боролись за его жизнь. И спасли. Только пришлось отнять ему ногу. Так что по коридорам суда Бекмансуров передвигался на костылях.

Свою вину в суде он признал полностью. Пообещал, что даст показания – но только в самом финале, после всех свидетелей. А потом только молча сидел в застекленной клетке, не реагируя на слова ни обвинителя, ни потерпевших. Только тупо смотрел перед собой – как зомби. Не моргнул глазом, даже когда мама одной из погибших студенток с ненавистью произнесла: «Чтоб ты сдох, гад. Чтоб медленно и верно подыхал».

Тревожной кнопки не было

Осенью 2021 года, после трагедии, Управление Федерального казначейства по Пермскому краю провело проверку и выявило, что на покупку и монтаж систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации в университете было потрачено более 35 миллионов рублей. Но несмотря на подписанные акты о выполненных работах, во многих помещениях университета не было системы оповещения.

Во время суда над Бекмансуровым Дмитрий Булдаков, администратор того самого КПП, через который прошел налетчик, рассказал, что пункт не был оснащен тревожной кнопкой.

- Из всех устройств на КПП только телефон с дисковым набором, много времени надо, чтоб набрать номер, - заявил он, объясняя, почему не смог быстро вызвать полицию.

Поэтому Дмитрий смог позвонить в полицию только со своего мобильного, позже, скрывшись от выстрелов на территории вуза.

А первокурсник геологического факультета Максим Шипигузов, который повредил себе позвоночник, выпрыгнув из окна, считает, что пострадал не только по вине Бекмансурова, но и из-за отсутствия информации от руководства вуза.

- Система оповещения не работала. Если бы нас предупредили, сказали, чтобы мы заперлись в аудиториях и сидели, мы бы забаррикадировали дверь, а не стали бы прыгать. Но никто не знал, что надо делать, - рассказал Максим, ставший инвалидом 1-й группы.

Но по итогам проверок следствие не нашло нарушений и отказало в возбуждении уголовного дела в отношении ректора вуза Дмитрия Красильникова и первого проректора Павла Блуся, принимавших работу.

«Проведены доследственные проверки, по результатам которых постановлениями следователей в возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием события вышеуказанных преступлений», - сообщили в Следственном комитете.

Что изменилось в университете после трагедии?

- Заключен договор с ФГУП «Охрана» Росгвардии на охрану объектов университета. Организовано дежурство группы быстрого реагирования на территории кампуса. Увеличено число кнопок тревожной сигнализации, усилена физическая охрана общежитий университета. Видеонаблюдение в корпусах и общежитиях усилено дополнительными камерами, установлен новый видеосервер для улучшения качества видеоизображения, - перечислили в вузе сделанные изменения.

Но пройти на территорию кампуса, как и ранее, можно без проблем. Дело в том, что более 10 лет назад, когда университет обнесли забором, пермяки стали активно протестовать против этого. Ведь, по большому счету, территория между учебными корпусами принадлежит не вузу, а городу. Почему же горожане не могут гулять по ней, как по любому другому скверу? В результате вход сделали открытым, и любой пермяк мог вновь свободно пройти на территорию.

Правда, после трагедии все КПП оснастили тревожными кнопками – и стационарными, и мобильными, находящимися у охранников. И хотя вход по-прежнему свободный, подозрительных личностей охранники могут притормозить и проверить на наличие металла.

А при входе в учебные корпуса установили турникеты с системой распознавания лиц. В ее базу данных занесены все студенты, преподаватели и сотрудники вуза. Им не приходится показывать пропуска. Достаточно просто подойти к объективу камеры, и турникет откроется. Вот только Бекмансуров находился в университете на законных основаниях, и система – существуй она год назад – спокойно пропустила бы его в любой корпус.

Но чему-то трагедия все же научила - лица, имеющие лицензию на оружие или судимости, включены в «черный список». То есть просто так, без дополнительной проверки их в корпус не пропустят. Помимо всего прочего «умные камеры» будут подавать на пульт охраны сигнал тревоги, если они заметят в фойе оставленные кем-то сумки, коробки и другие подозрительные предметы.

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