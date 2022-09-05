Суд над студентом-убийцей в Перми: Тимур Бекмансуров равнодушно слушал, как расправлялся со своими жертвами

За время, проведенное в СИЗО, Бекмансуров изрядно поправился. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Свою вину признаю полностью, - заявил, выслушав обвинительное заключение, Тимур Бекмансуров - бывший студент-первокурсник, устроивший год назад массовый расстрел в Пермском университете.

Задумал массовое убийство за полгода до нападения

В Пермском краевом суде начался процесс по делу о вооруженном нападении на вуз. Подсудимый находится в застекленной клетке под охраной нескольких конвойных. Он единственный, кому судья разрешил не вставать с места для дачи показания, так как Бекмансуров стал инвалидом, у него нет одной ноги. Ее ампутировали врачи, спасая налетчику жизнь.

Гособвинитель Максим Филиппов, зачитывая обвинительное заключение, сообщил, что подсудимый обвиняется сразу по нескольким тяжким статьям УК РФ: «Убийство», «Покушение на убийство», «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

- Преступный умысел возник у подсудимого еще до 8 марта 2021 года, - сообщил прокурор. - Стремясь противопоставить себя обществу, он решил расстрелять как можно больше народа в многолюдном месте и выбрал для этого учебное заведение.

Складывается впечатление, что на юрфак госуниверситета Бекмансуров поступил только с одной целью - сделать вуз своей мишенью. За три недели учебы первокурсник изучил территорию кампуса, расположение корпусов и кабинетов. И время для нападения выбрал с учетом нахождения там максимального количества людей.

Перед нападением купил охотничье ружье и 131 патрон с картечью. И в понедельник, 20 сентября, взял оружие с собой.

Рассчитывал создать панику

На суде воссоздали полную хронологию страшных событий. Подойдя к университету, Бекмансуров снял куртку, оставшись в черной футболке, надел металлический шлем и зарядил ружье. Как отметил прокурор, он стремился убить как можно больше людей, рассчитывая создать панику. И открыл беспорядочную стрельбу еще при подходе к университету. Просто шел и стрелял - по людям, машинам.

Возле западного входа в университет стояла группа студентов. Несколько выстрелов - одни бросились бежать в сторону, другие заскочили внутрь кампуса. Родные стены не спасли - ребята получили тяжелые ранения, один из них впоследствии скончался.

Далее, зайдя на территорию вуза, Бекмансуров продолжил стрелять по всем, кого видел. Часть ранил, но кто-то успел сбежать, уклоняясь от выстрелов.

Когда Бекмансуров ранил врача Маргариту Энгауз, которая ждала внука после экскурсии по Ботаническому саду, ее оттащили в сторону. Увидев, что женщина жива, он подошел и выстрелил ей в голову - с расстояния в один метр.

В обстановке той паники, что царила в университете, сложно было определить, сколько времени продолжалось эта бойня. Зачитывая обвинительное заключение, Максим Филиппов привел примерные данные - весь путь по территории университетского кампуса занял у налетчика около шести минут. И практически все это время он стрелял, только успевая перезарядить ружье.

Поднявшись на второй этаж восьмого корпуса, в коридоре Бекмансуров увидел двух девушек - Ксению Самченко и Екатерину Шакирову. Он выстрелил в них, а когда девушки упали, выстрелил им в головы, добивая. Также выстрелом в голову в переходе между корпусами была убита Александра Мохова.

Из-за беспорядочных выстрелов среди студентов началась паника, они начали выпрыгивать из окон. Двое сотрудников стали помогать им. Увидев это, Бекмансуров девять раз выстрелил из окна по ним.

Разрядил в налетчика всю обойму

В суде, пока шло перечисление этих жутких преступлений, Бекмансуров сидел, не шевелясь, тупо уставившись перед собой. Не отреагировал он и на описание момента его задержания.

По словам прокурора, примерно в 11.36 Бекмансуров спустился в фойе первого этажа, куда уже успел прибежать сотрудник ГИБДД Константин Калинин. Полицейский потребовал бросить оружие и сдаться, но Бекмансуров выстрелил в него с расстояния пяти метров. Калинину удалось уклониться, и он выстрелил в ответ восемь раз, разрядив в налетчика всю обойму пистолета Макарова. А затем задержал раненого преступника. Впоследствии полицейский рассказал, что, когда он надевал на Бекмансурова наручники, тот просил пристрелить его.

В итоге от руки преступника в тот день погибли 6 человек, еще 40 получили огнестрельные ранения и травмы из-за падения из окон. Кроме того, гособвинение считает, что Бекмансуров в результате стрельбы нанес материальный ущерб университету на сумму более 270 тысяч рублей.

Как сообщил адвокат Виктор Паньков, Бекмансуров свои показания даст после опроса всех потерпевших.

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