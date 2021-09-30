Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

- Студенты бежали мне навстречу, кричали: «Помогите, там стреляют!», кто-то выпрыгивал из окон, - рассказывает полицейский Константин Калинин. - Я в тот момент думал только о том, что нужно спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник. Спросил у пробегавшего мимо человека: «Где стреляют», - он ответил, что на втором этаже.

«В университете стреляют!»

Трагедия, произошедшая в Перми 20 сентября, отозвалась по всей стране. В тот день студент-первокурсник Тимур Бекмансуров приехал в Пермский университет с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории вуза и стрелял в людей. От его рук погибли 6 человек. Более 40 получили огнестрельные ранения. Но жертв могло быть намного больше – в патронтаже Бекмансурова было 105 патронов, а он успел выстрелить только около 30 раз. На пути вооруженного преступника оказался 29-летний младший лейтенант полиции Константин Калинин.

Константин и его напарник старший лейтенант Владимир Макаров оформляли документы по ДТП в отделе ГИБДД, находившегося в двухстах метрах от университета. И тут в отдел забежала девушка с криком: «В университете стреляют!».

Напарники не сразу поверили в ее слова, но отправились проверить информацию. Выйдя на улицу, увидели, как из университета выбегают люди, и услышали выстрелы.

- Люди бежали в панике, без верхней одежды. Некоторые хромали. Я направлял их в безопасном направлении, куда смогут подъехать машины скорой помощи, - объясняет старший лейтенант Владимир Макаров, который организовывал эвакуацию студентов и преподавателей, останавливая панику.

Все продолжалось несколько секунд

А Калинин побежал туда, где звучали выстрелы. Они раздавались от химического корпуса. Полицейский заскочил внутрь здания, осмотрелся. Очередной выстрел прогремел со стороны лестницы.

- Я побежал туда, а навстречу мне по лестнице спускался молодой человек с ружьем,- говорит младший лейтенант. - Я встал за стену и крикнул: «Бросай оружие!». Он развернулся и выстрелил в меня. Я увернулся и открыл ответный огонь. Все было очень быстро – несколько секунд. Он упал, я подбежал к нему и зафиксировал его руки. Потом снял с него ружье, оно было у него на ремне, патронташ и нож. Все это отбросил в сторону.

Позже эксперты, изучая видео, скажут, что молодой гаишник действовал абсолютно грамотно – двигался не по прямой, использовал стену как укрытие. Не спецназовская ли подготовка у него? – обсуждали в соцсетях.

На самом деле, никакой спецподготовки у Константина не было. В армии он служил в танковых войсках - механиком-водителем. Но восемь лет в патрульно-постовой службе – в ГИБДД Калинин перевелся только в мае - даром не прошли.

ППСники – это боевая пехота полиции. Именно им первыми приходится сталкиваться с уличными грабителями, налетчиками. Только за последние два года службы в ППС Константин Калинин задержал 48 преступников, находившихся в розыске. И в тот день он повел себя так, как привык.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

- Молодой, безбашенный, - улыбается, говоря о Косте, коллега-полицейский. – Он ведь реально он мог там лечь среди прочих жертв, даже бронежилет не надел, хотя в багажнике у них есть, - просто забыл на адреналине. Ладно, хоть догадался запрыгнуть на подоконник и укрыться за углом. Пистолет против ружья не особо катит, но тут ему подфартило, что стрелок был к нему первоначально спиной.

Любовь с первого взгляда

Секунда промедления – и молодой полицейский мог стать седьмой жертвой преступника. Думал ли он об этом в тот момент? О том, что дома его ждет семья?

- Думал о том, что семья есть, но все равно бежал вперед, - признается Константин. – Потому что еще думал о жизнях студентов и преподавателей.

Семья – это жена Даша и сын Мирон. С Дашей Костя познакомился в 2018 году на свадьбе. Он был свидетелем жениха, она - свидетельницей невесты. Это была любовь с первого взгляда. Спустя два года они поженились. Родился сынишка, которому 24 сентября исполнился год.

- Когда сын вырастет, я надеюсь, он выберет мою профессию и продолжит династию, - говорит Константин. Кстати, его брат тоже служит в ГИБДД.

Костя старается оградить свою семью от негативных новостей, чтобы Даша не нервничала, не волновалась о нем. Поэтому дома он никогда не рассказывает о своей работе, не делится тем, что происходит на службе. Промолчал бы и в этот раз. Но тут уж не получилось. История о герое-полицейском, спасшем студентов Пермского университета, быстро облетела все СМИ.

Узнав в бесстрашном гаишнике своего мужа, Даша долго плакала. И от страха за Костю, и от облегчения, что, несмотря ни на что, все обошлось благополучно.

Фото из архива семьи

В полицию Константин поступил сразу после армии, летом 2013 года.

- Родители всегда одобряли мой выбор профессии, - говорит Константин. - Они с детства учили меня защищать слабых, помогать людям, попавшим в беду.

- Он очень-очень спокойный, - рассказывают о Калинине сослуживцы. – Мало что может вывести его из себя.

Никаких особых увлечений, хобби у Кости нет. Потому что некогда – какое в полиции личное время? Если и удается урвать час-другой – тратит на семью. В школьные годы он любил читать сказки – и русские народные, и народов мира. И сейчас сам читает их ребенку. Тот хоть и малыш, конечно, и далеко еще не все понимает, но сказки в папином исполнении очень любит.

Награда - заслуженная

Слово «герой» у нас часто звучит с оттенком иронии. Но два пермских полицейских стали настоящими героями, бросившись навстречу вооруженному преступнику. И получили заслуженные награды.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев вручил Константину Калинину орден Мужества, а Владимиру Макарову – медаль «За отличие в охране общественного порядка».

Кроме государственных наград полицейские получили новые погоны. Константину Калинину досрочно присвоено очередное звание «лейтенант полиции», а его напарнику Владимиру Макарову – «капитан полиции».

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