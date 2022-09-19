«Около окон было настоящее столпотворение»: в суде о нападении на пермский университет озвучили новые подробности

Тимур Бекмансуров продолжает безучастно слушать на суде, какие страдания он нанес людям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском краевом суде продолжается процесс по делу о вооруженном нападении на пермский университет. На заседание, которое проходило 19 сентября, пригласили трех пострадавших студентов, однако ни один из молодых людей, вызванных на суд, на заседание не явился.

Один из студентов сообщил суду, что находится на больничном и добавил также, что тяжело переживал события годовалой давности, поэтому не хотел бы вспоминать их вновь. Остальные не пришли на суд без объяснений, поэтому было принято решение зачитать показания, которые потерпевшие давали следователям во время следствия.

- Третьей парой у нас была потоковая лекция в аудитории 202, - зачитали на суде показания одного из пострадавших студентов. – На перемене я что-то смотрел в телефоне, и в этот момент кто-то из сокурсников сказал испуганным голосом: «В наш корпус заходит человек с ружьем». Судя по выражению его лица было понятно, что он не шутит. Ребята ринулись к окну, а я побежал к входной двери, чтобы закрыть ее. Но ни замка, ни ключа в замочной скважине не было.

Потом рядом с аудиторией стали звучать выстрели и началась паника. Студенты сначала хотели забаррикадировать двери, но те открывались наружу, поэтому ребята побежали к окнам.

- Все начали прыгать, прыгнул и я, но не удачно, – звучали показания в суде. – Встал, пробежал метров десять и начал хромать. Однокурсник взял меня за плечи, и мы пошли к выходу. Пока шли, я видел, как на асфальте лежал человек. Потом меня довезли до травмпункта, где врачи поставили мне диагноз: «трещина пяточной кости» и «растяжение связок». Из-за полученных травм я передвигаюсь на костылях.

- А я перед третьей парой - она у нас тоже проходила в аудитории 202 - сходил с однокурсниками в буфет, - рассказал следователям еще один студент-первокурсник геологического факультета. – Когда мы шли по коридору, навстречу нам бежала толпа студентов, кто-то из них кричал: «Стреляют». Но я не придал этому значения и шел дальше. Когда зашел в аудиторию, ребята стали кричать: «Стреляют, закрывай двери». В этот же момент я услышал звук, похожий на выстрел, потом еще один.

В этот момент перепуганные студенты открыли окна и начали выпрыгивать из окон. У окна выстроилась целая очередь.

- Я тоже подошел к четвертому окну, сбросил рюкзак, встал на подоконник и прыгнул. Упал, но физическую боль не испытал, так как находился в шоке. Когда вышел с территории университета, почувствовал боль в ноге. В травмпункте мне поставили диагноз «повреждение голеностопного сустава». Я испытал стресс и не мог спать по ночам, мне пришлось обратиться к психологу.

Пока на заседании зачитывали показания студентов, подсудимый Тимур Бекмансуров безучастно сидел на скамье подсудимых и слушал, какие страдания он принес своим ровесникам.

- А у меня 20 сентября по расписанию были первая и третья пары, вместо второй я сходил в столовую, - пояснял в следственном комитете студент третьего курса мехмата. – Третья пара была в корпусе № 8, поэтому после столовой я поднялся к аудитории 233 и ждал, когда она освободится. В 11.20 вторая пара закончилась, студенты и преподаватель вышли, и мы зашли и сели за парты. Преподаватель еще не зашел, и я услышал хлопок, словно упало что-то крупное. Но я не придал этому значения, подумал, что в корпусе идет ремонт. Вскоре к нам забежали два студента геологического факультета и сказали, что на первом этаже стреляют, что они видели кровь и осколки разбитого стекла.

Парни попытались закрыть двери на замок, но не удалось, поэтому подперли дверную ручку стулом и держали его руками.

- Мы находились в аудитории и не знали, что нам делать. – объяснял студент. – У меня даже была мысль, что если человек с оружием зайдет к нам, то можно будет выпрыгнуть из окна. Вскоре мы услышали звуки шагов в коридоре. Кто-то два раза дернул ручку. В аудитории стало тихо. Потом мы услышали звук удаляющихся шагов и поняли, что человек ушел. Мы еще просидели там около получаса и узнавали информацию из соцсетей. В 12.20 началась эвакуация. Нас вывели с территории университета, и мы уехали домой. Вечером я почувствовал слабость, мне стало тяжело дышать. Это чувство усиливалось. Мама пришла домой и вызвала мне «скорую помощь». Врачи провели мне обследовали, дали лекарство и провели беседу, после чего я смог успокоиться и уснул.

ВАЖНО

Напомним, 20 сентября исполняется ровно год со дня трагических событий в Пермском университете. В этот день бывший юрист-первокурсник пришел в университет с помповым ружьем и открыл огонь по людям. Своих жертв Бекмансуров не выбирал, пока шел - палил по проезжающим мимо автомобилям. Зашел на территорию кампуса - начал стрелять по студентам, сотрудникам и преподавателям.

Его жертвами стали шесть человек, более 20 были ранены. Более 37 человек получили различные травмы. Это в том числе и студенты, которые спасаясь от вооруженного преступника, в панике выпрыгивали из окон аудиторий.

20 сентября в ПГНИУ пройдут мероприятия, приуроченные к годовщине трагедии 2021 года. В кампусе пройдет концерт памяти, организованный студентами вуза.

Возложить цветы можно будет будет рядом с восточным входом, напротив корпуса 5. В 13.30 в кампусе университета будет объявлена минута молчания. Объявление и метроном прозвучат из динамиков Радио ПГУ.

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