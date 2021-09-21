Доцент Пермского университета спасла целый поток третьекурсников: «Во время стрельбы пришлось зафиксировать дверь ремнем»

Александра Юминова забаррикадировала дверь аудитории Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Александра Александровна, слава богу, вы живы! - вырвавшиеся из университетского кампуса студентки со слезами бросились к своей преподавательнице.

Доцент химического факультета Александра Юминова практически спасла студентов. Когда в университете началась стрельба, она читала лекцию третьему курсу «химиков» в огромной аудитории № 227

- Через несколько минут после начала занятия я услышала хлопки, напоминающие звук петарды, - рассказала Александра Александровна. - Звуки доносились из коридора. Два выстрела были совершены в дверь лекционной, один из них в замочную скважину, второй - в деревянный массив. Появился характерный запах чего-то горящего, возможно, пороха.

Первая дверь аудитории была просто прикрыта. Остальные двери изначально закрыты на ключ.

- Студенты помогли мне соорудить щит из парт и стульев у незапертой двери, пришлось зафиксировать дверь ремнем от сумки для ноутбука, - продолжает Александра Юминова. - Карабинами сцепила ручку двери с мебелью. Часть студентов спряталась под преподавательским столом, большая - в дальней стороне аудитории за стеной парт и стульев. Закрыла жалюзи на окне.

Баррикада у дверей Фото: СОЦСЕТИ

Затем преподаватель пыталась связаться с правоохранительными органами, чтобы сообщить о случившемся. Дозвонилась в ближайшее отделение полиции только с четвертого раза.

- Потом мы следовали инструкциям и ждали помощи. Передвигалась по аудитории, чтобы контролировать состояние студентов. Благодаря самообладанию ребят удалось избежать всеобщей паники. Примерно через час нас эвакуировали, - рассказала преподавательница.

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