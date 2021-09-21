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Происшествия21 сентября 2021 14:15

Мама студента, устроившего массовый расстрел в Пермском университете: Я знала про оружие, но сын убедил, что все будет легально

Допрос матери Тимура Бекмансурова длился несколько часов
Вероника РАНГУЛОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Пока сам студент находится в больнице. Фото: соцсети

Пока сам студент находится в больнице. Фото: соцсети

Пока сам студент, устроивший массовый расстрел в Пермском университете, находится в больнице, медики не дают следователям с ним побеседовать. Несколько часов силовики допрашивали его мать. Женщина, напомним, воспитывает сына одна. С мужем она развелась, когда сын был еще ребенком.

- С отцом уже работают, - сообщил наш источник «КП». – Он военный, служит по контракту, был в горячих точках. Сейчас он находится в Самаре. К нему есть ряд вопросов, откуда у его сына такая страсть к оружию? Как нам известно, они с детства обсуждали с сыном оружие, и мужчина не возражал, чтобы сын его купил. Считал, что это вполне себе мужская вещь. В итоге Тимур несколько лет копил деньги, чтобы купить дробовик.

- А мать знала, что он его приобрел?

- Конечно, знала. На допросе она говорит, что не раз слышала разговоры между сыном и мужем, но, по ее словам, была против оружия в доме. Но сын ее убедил, что все будет легально: он прошел медицинскую комиссию, сдал все тесты, получил разрешения. Он хранил его в квартире, в сейфе, который при обыске нашли в комнате на видном месте.

- Неужели мать не замечала странности в поведении сына?

- Она утверждает, что у нее очень хороший сын: воспитанный, умный, спокойный, добрый, без вредных привычек, хорошо учился, поступил в вуз. Никаких отклонений в его психике она не замечала, агрессии и конфликтов в семье, по ее словам не было. Единственное, что ее напрягало: сын буквально жил в интернете, постоянно играл в компьютерные игры, изучал сайты на военную тематику. Он практически не бывал на улице, все время проводил за компьютером, но какие темы он изучал в интернете помимо оружия, она не знает.

- Если его так интересовала тема оружия, он хотел пойти по стопам отца?

- Он сам решил поступать в классический университет на юридический университет. Его мама говорит, что мечтал после окончания вуза стать полицейским или военным.

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