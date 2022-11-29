Последнее слово Тимура Бекмансурова: что сказал студент, напавший на пермский вуз

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском краевом суде продолжается суд над Тимуром Бекмансуровым, напавшим на пермский вуз. Вчера, 28 ноября, прошли судебные прения, после которых Бекмансуров попросил суд дать ему сутки, чтобы выступить с последним словом, и сегодня студент-убийца попросил не применять в отношении него максимальное наказание.

Последнее слово Тимура Бекмансурова

- В своем последнем слове хочу начать с того, что признаю вину в полном объеме, ущерб выплатить обязуюсь. При вынесении приговора прошу учесть инвалидность и положительные характеристики, дачу показаний о моих противоправных действиях. В целях исправления, учитывая отсутствие судимостей, реализовать принципы гуманизма и не применять в отношении меня пожизненное приговор, - сказал на суде Бекмансуров.

Приговор Тимуру Бекмансурову озвучат 28 декабря 2022 года.

Трагедия, напомним, случилась в сентябре 2021-го, когда первокурсник юрфака приехал в вуз с охотничьим ружьем, заряженным картечью. Он шел по территории кампуса и стрелял в людей, которые попадались на его пути.

Успел выстрелить около 30 раз, когда его остановил полицейский Константин Калинин: открыл огонь из табельного оружия и обезвредил преступника.

Жертвами Бекмансурова стали шесть человек, более 20 были ранены. 37 человек получили различные травмы – студенты, спасаясь от вооруженного преступника, в панике выпрыгивали из окон аудиторий.

Экспертиза признала преступника вменяемым, то есть он осознавал последствия своих действий. Обвинительное заключение утверждала генеральная прокуратура. Бекмансурову предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям – убийство и покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, умышленное повреждение чужого имущества...

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