Адвокат напавшего на пермский вуз Тимура Бекмансурова объяснил, почему его нельзя отправлять в колонию до конца жизни

Адвокат Тимура Бекмансурова впервые в ходе судебного процесса высказал свою позицию. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Считаю справедливым требование наказать Бекмансурова на пожизненный срок, ведь он совершил ужасающее деяние, - произнес на суде отец 19-летнего студента Ярослава Арамелева. Его сын учился в ПГНИУ и погиб во время стрельбы 20 сентября 2021 года. – Считаю, что такое существо никогда не должно выйти на свободу, и не должно иметь возможности общаться с людьми.

Потерпевшие делят жизнь на «до» и «после»

В суде по делу о нападении на пермский университет началась стадия судебных прений. Первым произнес речь гособвинитель Максим Филиппов. Он сказал, что трагедия, случившаяся 20 сентября 2021 года, потрясла не только Пермь, но и всю Россию. А ее виновник сидит сейчас на скамье подсудимых, и его вина доказывается многочисленными показаниями свидетелей и потерпевших, а также результатами экспертиз и записями с камер видеонаблюдения.

Вина Бекмансурова состоит в том, что из хулиганских побуждений он убил шесть человек, и ранил более 40, а также совершил посягательство на жизнь большого количества людей. Свои преступления он совершал цинично и хладнокровно, целясь прямо в головы. Причем, оружие налетчик выбрал такое, что ранения получали даже те люди, что находились от него на расстоянии больше 100 метров!

Практически всем, кому довелось пережить этот страшный вооруженный налет и остаться живым, пережили тяжелое потрясение, что делят теперь свою жизнь на «до» и «после».

Гособвинитель подробно перечислил в своей речи все травмы, что получили потерпевшие. Это слепые ранения рук, ног, живота, плеч... Кто-то остался инвалидом, кто-то до сих пор лечится.

- Я в тот день получил ранение в живот и ноги, - рассказал студент 4 курса химфака ПГНИУ Обвил Абдулл. - Уже перенес пять операций в Москве и Перми. Впереди еще одна. Врачи говорят, что она будет последней. Считаю, что наказание виновнику этой трагедии должен назначить суд, но оно должно быть строгим, вплоть до пожизненного.

Напомним, остановил и обезвредил вооруженного Бекмансурова сотрудник ГИБДД Константин Калинин. В ответ на просьбу полицейского сложить оружие, налетчик выстрелил, и Калинин открыл по нему ответный огонь. Тяжело ранил. Спасая жизнь Бекмансурову, врачи вынуждены были ампутировать ему ногу.

«Он слишком молод»

Свою вину подсудимый признал полностью, но от дачи показаний отказался. В ходе судебного процесса потерпевшие предъявили к нему иски на суммы от 50 тысяч до 5 миллионов рублей. Моральный вред просили возместить те, кто потерял своих близких, был травмирован и у кого пострадало имущество. Все эти иски Бекмансуров признал в полном объеме.

Гособвинение запросило для него наказание в виде пожизненного лишения свободы. Но у защиты было другое мнение, и адвокат впервые высказал на суде свою позицию.

- Подходит к концу расследование тяжелого уголовного дела, предстоит определение дальнейшей судьбы моего подзащитного, - выступил адвокат Виктор Паньков. - При внесении наказания сторона защиты просит учесть признание им вины и молодой возраст подсудимого. Совершеннолетним он стал незадолго до преступления, и только начал процесс социализации в обществе.

«Его нужно не наказывать, а лечить»

Попросил защитник учесть и условия жизни и воспитания несовершеннолетнего Бекмансурова. С 2012 года он рос без отца, его воспитывала одна мать. Будучи подростком, Тимур имел игровую зависимость и смотрел фильмы со сценами жестокости и насилия. Все это сильно повлияло на становление личности подсудимого. К тому же со здоровьем с самого рождения у него были серьезные проблемы.

- После случившегося в университете Тимуру Бекмансурову ампутировали левое бедро, и сейчас он нуждается в реабилитации, - напомнил Виктор Паньков. - Он пострадал физически, и теперь будет страдать и далее. Все характеристики у него положительные, на учетах не состоял. Его мать сейчас остро переживает за судьбу сына.

Защита акцентировала внимание на том, что Тимур Бекмансуров был не согласен с выводами психолого-психиатрической экспертизы. Он считает, что на момент нападения на университет у него было психическое расстройство, и что он нуждается не в наказании, а в дальнейшем лечении.

Еще Бекмансуров дал правдивые показания о приобретении им оружия и о своих действиях, а значит, активно помогал расследованию.

- Произошла страшная трагедия, - подвел итоги Виктор Паньков. - Многим людям причинено горе. Мой подзащитный искренне раскаивается в произошедшем. Иски о компенсации он признал полностью, стремится загладить причиненный вред. Защита просит не применять к подсудимому наказания в виде пожизненного лишения свободы.

Сам Бекмансуров выступать в судебных прениях отказался. Он попросил сутки для обдумывания своего последнего слова, с ним он выступит во вторник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Шокирующее признание: Тимур Бекмансуров рассказал, что толкнуло его на массовое убийство студентов

Тимур Бекмансуров назвал причину убийства студентов пермского вуза (Подробнее...)

«Около окон было настоящее столпотворение»: в суде о нападении на пермский университет озвучили новые подробности

Тимур Бекмансуров продолжает слушать, какие страдания он нанес людям (Подробнее...)

«Конвойные меня оскорбляли во время разговора с психиатрами». Тимур Бекмансуров просит провести ему повторную экспертизу

Студент, расстрелявший людей в Пермском университете, надеется на признание его невменяемым (подробности)

Год со дня стрельбы в Пермском университете: на суде убийца признал свою вину

Чему научила трагедия и что изменилось в вузе (подробнее)

Суд над студентом-убийцей в Перми: Тимур Бекмансуров равнодушно слушал, как расправлялся со своими жертвами

На суде Тимур Бекмансуров признал полностью свою вину (подробнее)

Полицейский, задержавший преступника, устроившего бойню в Пермском университете: «Думал о своей семье, но все равно бежал на выстрелы»

Константина Калинина наградили орденом Мужества (подробнее)

«Если бы работало оповещение, я не стал бы прыгать из окна». Первокурсник Пермского университета после стрельбы остался неходячим инвалидом

В суде потерпевшие рассказали о панике, создавшейся в вузе во время бойни (подробнее)

«Впервые проспала на занятия». Студенты и преподаватель Пермского университета поделились своими историями чудесного спасения во время стрельбы

Их выручили опоздавшее такси и очередь в печатном салоне (Подробнее...)

«Он не видел ничего хорошего в жизни и сам от себя устал»: Специалисты прокомментировали он-лайн послание, которое опубликовал в интернете пермский первокурсник

Психологи и психиатры сходятся во мнении, что с психическим здоровьем у Тимура Бекмансурова не все в порядке (Подробнее...)

«Я буду любить тебя вечно». В Перми прощаются с погибшими при стрельбе в университете

22 сентября похоронят Ксению Самченко и Екатерину Шакирову (Подробнее...)

Мама студента, устроившего массовый расстрел в Пермском университете: Я знала про оружие, но сын убедил, что все будет легально

Допрос матери Тимура Бекмансурова длился несколько часов (Подробнее...)

Младший лейтенант Константин Калинин: «Пока бежал к главному входу, достал пистолет и дослал патрон в патронник»

Полицейский, обезвредивший Тимура Бекмансурова, который устроил стрельбу в пермском университете, рассказал подробности задержания (Подробнее...)

Доцент Пермского университета спасла целый поток третьекурсников: «Во время стрельбы пришлось зафиксировать дверь ремнем»

Александра Юминова заблокировала дверь, в которую стреляли (Подробнее...)