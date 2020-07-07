Управляющий пермского мини-отеля «Карамель», где заживо сварились 5 постояльцев, подал иск к Пермской сетевой компании

В деле о трагедии в пермском мини-отеле «Карамель», где в ночь на 20 января в страшных муках заживо сварились пятеро постояльцев, в том числе четырехлетняя девочка, и еще шестеро получили ожоги - новый поворот.

Управляющий этой эконом-гостиницы Сергей Щербаков подал иск в арбитражный суд на Пермскую сетевую компанию в 2,5 миллиона рублей. Сегодня, 7 июля, в Пермском арбитраже состоялось предварительное слушание. Судебное заседание назначено на 21 августа.

Напомним: этой зимой из-за прорыва трубы на магистральной теплотрассе кипяток наполнил подземный канал, а затем через не заделанное отверстие в фундаменте дома хлынул в подвал пятиэтажки на улице Советской Армии, 21, где располагалась «Карамель».

"Мать пыталась спасти дочку, закрыв ее в душевой".Спасатель о ЧП в мини-отеле на ул. Советской Армии 00:00 00:00

Исковые требования в арбитраж от имени управляющего мини-отелем принесла адвокат Ольга Лагутина. Сам Сергей Щербаков сейчас помещен под стражу. На утро после трагедии он улетел из страны, десять дней находился в розыске, затем решил вернуться. Его задержали в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге, а затем по решению суда отправили в СИЗО. Управляющего «Карамели» обвиняют по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 15 мая Ленинский районный суд продлил Сергею Щербакову срок содержания в СИЗО до 20 июля.

По словам владельцев «Карамели», потопы в подвале пятиэтажки случались неоднократно. Так, еще в 2016 году Анатолий Щербаков, отец Сергея Щербакова, отсудил у Пермской сетевой компании и управляющей компании «Профи-Дом» более 300 тысяч рублей. Причем эти предприятия признали свою вину и пошли на мировое соглашение.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755615" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

В 2019 году подвал, где располагался отель, снова затопило кипятком, уже в четвертый раз. А в январе этого года произошла жуткая трагедия.

На этот раз с иском к ПСК и управляющей компании в арбитраж обратился Сергей Щербаков. В своих исковых требованиях управляющий отеля указывает, что в подвал неоднократно попадала горячая вода из-за прорыва теплотрассы.

Однако это не помешало бизнесменам разместить там гостиницу и селить постояльцев.

- В 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. - В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Расследование уголовного дела по факту гибели пяти человек в мини-отеле «Карамель» в Перми при прорыве трубы горячего водоснабжения продолжается.

Еще одним обвиняемым по делу о трагедии в «Карамели» проходит инспектор Госпожнадзора Пермского края, судья смягчил ему меру пресечения, и Разиф Исмакаев остается под подпиской о невыезде.

Ранее в Пермской сетевой компании заявили, что подачу судебного иска в арбитраж можно расценить как попытку избежать ответственности за трагедию в отеле «Карамель», поскольку обслуживанием внутренних коммуникаций дома по ул. Советской Армии, 21 должны были заниматься ООО УК «Профи-Дом» и собственник подвального помещения.

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