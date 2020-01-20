«Мы проснулись от криков обожженных людей». Что известно об отеле «Карамель», где в кипятке заживо сварились пять постояльцев

- Неужели пермяков ничему не научила трагедия в «Хромой лошади», где погибли 156 человек? - пишут гневные отзывы пользователи социальных сетей. – Хозяева клуба сделали незаконную перепланировку, забаррикадировали запасные выходы, заколотили окна, и у людей не был шансов спастись. Прошло 10 лет, и вот, очередная трагедия.

ЧП в пермском мини-отеле «Карамель», что на улице Советской Армии, 21 (это Индустриальный район Перми), случилась в ночь на понедельник, 20 января. Первые сообщения поступили в оперативные службы в 1.45: в подвале прорвало трубу отопления, и кипяток хлынул в помещения гостиницы, она находится в цокольном этаже.

Кипяток лился прямо с потолка, и у людей просто не было шансов спастись – запасных выходов в отеле нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755615" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Погибли пять человек, среди них - мама с дочкой. Еще шестеро получили множественные ожоги. Сильнее всего пострадали три человека, они госпитализированы.

33-летняя девушка получила ожоги рук, ног и поясничной области, 35-летний мужчина в больнице с ожогами ног, еще один мужчина – 28 лет – с ожогами рук и ног.

Три человека, получившие легкие ожоги, от госпитализации отказались. Это 34-летний и 59-летний спасатели, у обоих ожоги голеней, а также 53-летняя администратор, у женщины обморожены ноги.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755636" frameborder="0"></iframe> Пять человек погибли в результате прорыва трубы отопления в отеле в Перми.В настоящее время личности погибших устанавливаются. Также сообщается, что в результате происшествия три человека получили ожоги ног, однако смогли самостоятельно покинуть помещение и впоследствии были доставлены в медучреждение.

В причинах ЧП разбирается прокуратура и другие надзорные ведомства. Выясняют, как готовили тепловые сети жилого дома к отопительному сезону и на каких основаниях в цокольном этаже разместили частный отель.

"Погибло пять человек". В пермской гостинице клиенты заживо сварились в кипятке 00:00 00:00

Мини-гостиница «Карамель» входит в сеть мини-отелей в Перми, которые расположены в несколько минутах от ж/д вокзала Пермь II и аэропорта «Большое Савино» . «Сеть» включала в себя два мини отеля, расположенные на улицах Советской Армии 21 и Екатерининской 165.

Погибли пять человек, еще шестеро получили множественные ожогиФото: Василий Вахрин

«Окон нет, номер похож на клетку»

По данным сайта отеля, двухместный номер «Люкс» и номер повышенной комфортности обошелся бы Вам в 500 рублей, а двухместный номер «Комфорт» с 1 кроватью, стандартный номер с двумя кроватями и стандартный номер с одной кроватью в 400 рублей соответственно, 300 рублей стоил бы двухместный номер с 2 отдельными кроватями.

Вот, какой отзыв мы нашли на сайте отеля:

- Это ужас, - пишет посетительница по имени Светлана. - Как тут получена лицензия - большой вопрос. Надеюсь, мой отзыв поможет поскорее закрыться этому «отелю». Если Вы хотите отдохнуть, выспаться, при этом не бояться за свою жизнь, не останавливайтесь в этом отеле. Отель находится в подвале, очень длинный и узкий коридор, вдоль которого двери в комнаты. Я не параноик, но когда шла по коридору уже подумала о том, как отсюда эвакуироваться в случае пожара. Опасения мои подтвердились, когда мы зашли в номер. Комната без окон, от этого душно в номере.

Большую часть номера занимает огромная кровать. Вам остается узенький проход к туалету. Но в этом проходе еще вешалка, стол с посудой, стул. Втроем тесно. Все очень не продумано, номер похож на клетку с кроватью.

В причинах трагедии в пермском отеле, где в кипятке заживо сварились пять человек, разбираются следователи 00:00 00:00

Пожарная безопасность - вы в конце длинного коридора, окон нет ни в коридоре, ни в комнатах. Начнись возгорание в середине коридора, вы отрезаны. Около нас был запасной выход, естественно, закрытый. По периметру коридора растыканы огнетушители, отдаю должное. Еще работает пожарная сигнализация. Реально работает, ночью она заорала просто так.

На месте работают сотрудники МЧС, спасатели и полицияФото: Василий Вахрин

С родственниками погибших работают специалисты

- Сообщение от ЧП поступило ночью: идет пар из подвального помещения, - прокомментировал ЧП министр территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров. - На место сразу же выехала скорая помощь, выехали городские спасатели. Три человека с ожогами были госпитализированы. Выяснилось, что в подвальном помещении располагается частная гостиница, из которой идет пар. Подъехали МЧС, все коммунальные службы, началась откачка воды. Было проведено оперативное совещание с руководителями с иловых ведомств: МЧС, полиция, Следственный комитет. К сожалению, при откачке воды было обнаружено пять погибших. Сейчас на месте работает Следственный комитет, в рамках этой работы будут определены причины трагедии. Сейчас наша задача - оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.

Для родственников пострадавших и погибших организована работа телефонной линии в Единой дежурной диспетчерской службе Перми, номер телефона (342) 246-04-00.

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