2020-01-31T15:52:31+03:00
Происшествия

В Перми арестовали управляющего мини-отеля «Карамель», где погибли 5 человек

Ему грозит до 10 лет лишения свободы
Андрей МАТЛИН
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В день трагедии управляющий «Карамели» покинул ПермьВ день трагедии управляющий «Карамели» покинул ПермьФото: Василий Вахрин
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В деле о трагедии в пермской эконом-гостинице «Карамель», где ночью 20 января из-за затопления помещений крутым кипятком погибли пять человек, включая ребенка, появился второй обвиняемый.

Ранее следователи просили арестовать инспектора Госпожнадзора Пермского края, но судья смягчил ему меру пресечения, и Разиф Исмакаев остался под подпиской о невыезде.

Даже еще утром из подвала поднимался горячий пар. Фото: Василий Вахрин

Даже еще утром из подвала поднимался горячий пар.Фото: Василий Вахрин

Для управляющего «Карамели» Сергея Щербакова, которого вчера задержали в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге. Ему предъявили обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". 31 января в суде в отношении Сергея Щербакова избрали более жесткую меру пресечения. В зале суда на него надели наручники и отправили в СИЗО как минимум на два месяца.

Сергей Щербаков пытался убедить судью, что не собирается скрываться и готов сотрудничать со следствием, что он решил добровольно вернуться в Пермь. Но ему не поверили: до следователей он все-таки не дошел, поскольку был объявлен в розыск и его взяли в здании аэровокзала в соседнем городе. А в день трагедии управляющий «Карамели» покинул Пермь, и его местонахождение до последнего момента оставалось неизвестным.

Следственные действия в мини-отеле Пермского края..

- До 30 января он находился за пределами Российской Федерации, - констатировала судья.

Не помогли и объяснения Сергея Щербакова о том, что на его иждивении находятся трое малолетних детей и неработающая жена.

Максимальное наказание по статье, которую вменяют управляющему мини-отеля – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, незадолго до этого Сергей Шербаков распространил в соцсети открытое письмо. В нем он просит прощения у родственников погибших, а также требует объективного расследования ЧП.

Какие выводы нужно сделать из трагедии в пермском мини-отеле "Карамель"?

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- По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку подвала, который принадлежал его отцу, - сообщили в пресс-службе СК РФ. - В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.

Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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