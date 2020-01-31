В Перми арестовали управляющего мини-отеля «Карамель», где погибли 5 человек

В деле о трагедии в пермской эконом-гостинице «Карамель», где ночью 20 января из-за затопления помещений крутым кипятком погибли пять человек, включая ребенка, появился второй обвиняемый.

Ранее следователи просили арестовать инспектора Госпожнадзора Пермского края, но судья смягчил ему меру пресечения, и Разиф Исмакаев остался под подпиской о невыезде.

Даже еще утром из подвала поднимался горячий пар.Фото: Василий Вахрин

Для управляющего «Карамели» Сергея Щербакова, которого вчера задержали в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге. Ему предъявили обвинение по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". 31 января в суде в отношении Сергея Щербакова избрали более жесткую меру пресечения. В зале суда на него надели наручники и отправили в СИЗО как минимум на два месяца.

Сергей Щербаков пытался убедить судью, что не собирается скрываться и готов сотрудничать со следствием, что он решил добровольно вернуться в Пермь. Но ему не поверили: до следователей он все-таки не дошел, поскольку был объявлен в розыск и его взяли в здании аэровокзала в соседнем городе. А в день трагедии управляющий «Карамели» покинул Пермь, и его местонахождение до последнего момента оставалось неизвестным.

Следственные действия в мини-отеле Пермского края..

- До 30 января он находился за пределами Российской Федерации, - констатировала судья.

Не помогли и объяснения Сергея Щербакова о том, что на его иждивении находятся трое малолетних детей и неработающая жена.

Максимальное наказание по статье, которую вменяют управляющему мини-отеля – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, незадолго до этого Сергей Шербаков распространил в соцсети открытое письмо. В нем он просит прощения у родственников погибших, а также требует объективного расследования ЧП.

Какие выводы нужно сделать из трагедии в пермском мини-отеле "Карамель"? 00:00 00:00

- По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку подвала, который принадлежал его отцу, - сообщили в пресс-службе СК РФ. - В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Расследование уголовного дела продолжается.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755615" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Я сижу и реву, простите меня". Владелец пермского отеля, где погибли пять человек, написал открытое письмо

Сергей Щербаков требует всестороннего и объективного расследования ЧП (подробнее…)

В Екатеринбурге задержали сбежавшего владельца пермского отеля, где погибли пять человек

Его везут на допрос в Пермь[аудио] (подробнее…)

Трагедия в пермском отеле «Карамель»: Почему нельзя было спасти людей, и кто в этом виноват? (подробнее)

"Одни хотели поговорить по душам, другие - приехали к врачу". Судьбы погибших в трагедии в пермском мини-отеле (подробнее)

«Люди умирали в страшных муках». Следователи рассказали, от каких травм погибли постояльцы пермского отеля (подробнее…)

Управляющего хостела «Карамель», где погибли пять человек, объявили в розыск (подробнее)

"Приехали на прием к врачу". При ЧП в гостинице Перми погибли мама и ее 4-летняя дочка (подробнее)

5 погибших и 6 пострадавших: все, что известно о ЧП в пермском мини-отеле, который затопило кипятком(подробнее)

«Мы проснулись от криков обожженных людей». Что известно об отеле «Карамель», где в кипятке заживо сварились пять постояльцев (подробнее…)