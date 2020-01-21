«Люди умирали в страшных муках». Следователи рассказали, от каких травм погибли постояльцы пермского отеля «Карамель»

- Страшно представить, в каких муках умирали эти несчастные люди, - говорит наш источник в следствии. – Температура воды была почти 90 градусов, вы представляете, какой это кипяток? Самое ужасное, что при таких травмах люди не теряют сознание от болевого шока и испытывают нечеловеческую боль.

Страшная трагедия, напомним, случилась в ночь на понедельник, 20 января, в Индустриальном районе Перми. На улице Советской Армии прорвало магистральный трубопровод горячего отопления. Кипяток хлынул по подземному лотку, в котором проложены трубы. Далее – по ответвлению, по которому горячая вода подается в дом, и стал хлестать в подвальное помещение дома 21. Как раз туда, где располагался мини-отель «Карамель».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755615" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Эвакуационного выхода здесь не было, и постояльцы оказались отрезаны перегретым паром. Они вставали в горячую воду и от болевого шока падали в кипяток.

Погибли пять человек, в том числе – четырехлетняя девочка. Еще шестеро получили ожоги, трое остаются в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но пока в ведомстве официальные комментарии о причинах трагедии не дают.

В причинах трагедии в пермском отеле, где в кипятке заживо сварились пять человек, разбираются следователи 00:00 00:00

- Тела погибших отправлены в морг, проводится судебно-медицинская экспертиза, результаты мы пока не получили, - сообщил наш источник. – Скорее всего, смерть людей наступила от множественных термических ожогов и болевого шока.

Спастись удалось четверым – это трое взрослых, которые находились ближе всех к выходу и не побоялись бежать на улице по колено в кипятке. Трехлетнего мальчика вынесли из «кипящего ада» на руках, он не пострадал. Его родители находятся в больнице с ожогами.

- Все эти частные отели и хостелы работают в подвалах без окон и запасных дверей, - говорят силовики. – Это небезопасно, эту практику нужно ломать. Как обычно, к такой масштабной трагедии привел целый ряд факторов, это стечение обстоятельств. Здесь были старые трубы, там произошла разгерметизация, тут не оповестили, не досмотрели. В результате погибли люди.

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