"Я сижу и реву, простите меня". Владелец пермского отеля, где погибли пять человек, написал открытое письмо

Владелец мини-отеля "Карамель", в котором погибли пять человек, написал открытое письмо. Его опубликовала на своей странице родственница управляющего. В письме Сергей Щербаков просит прощения у родственников погибших, а также требует объективного расследования ЧП.

Напомним, что вчера владельца "Карамели" задержали в аэропорту "Кольцово" в Екатеринбурге и доставили на допрос в Пермь. Его объявили в розыск еще 10 дней назад - тогда Сергей Щербаков не явился на допрос и улетел в Москву, и его точное местонахождение не удавалось установить до 30 января.

Мы публикуем письмо Сергея Щербакова полностью (пунктуация и орфография автора сохранена - прим.ред.).

Фото Сергея Щербакова из соцсетей

"Данное письмо написано мной, Щербаковым Сергеем Анатольевичем, лично и без участия моего адвоката, моих родственников и знакомых. Мне никто не советовал сделать это. Это мое истинное желание озвучить свою точку зрения на происходящее. Я постараюсь написать его максимально искренне и открыто насколько это возможно в данной ситуации. Я прошу максимально распространить это письмо в СМИ, а также в сети интернет, далее будет указана причина. У меня есть основания полагать, что меня сделают основным фигурантом этого дела, а остальные должностные лица уйдут от ответственности.

Когда это обращение будет опубликовано я уже буду на допросе у следователей, либо буду направляться к ним, и там мне будет гораздо сложнее донести до всех вас, кто читает эти строки, что же на самом деле известно лично мне об этой аварии. Решение о том, что мне необходимо явиться к следователям и начать давать показания, а также способствовать расследованию этого уголовного дела, я принял самостоятельно. Какого-либо давления со стороны силовых структур на меня не оказывалось, никаких угроз в мой адрес или адрес моей семьи не поступало. Мотивом моего отъезда в Москву был обычный человеческий страх и состояние шока от того, что это произошло. Я не хотел, чтобы задержав меня в первые же сутки, меня сделали основным фигурантом этого дела и повесили всю вину на меня. Я не пытался намеренно скрыться от следствия или избежать ответственности. Поэтому я добровольно возвращаюсь в Пермь на допрос к следователям. Здесь изложены факты, которые подтверждены РЕШЕНИЯМИ СУДОВ, АКТОВ ОСМОТРОВ И ОБСЛЕДОВАНИЙ, ЗАКЛЮЧЕНИЯМИ ЭКСПЕРТОВ и на которые имеются соответствующие ссылки и которые легко можно найти в сети интернет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755615" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

На месте трагедии работали медики, следователи, спасатели, сотрудники МЧСФото: Василий Вахрин

Цель письма:

Целью этого письма является не снятие с себя ответственности за случившееся 20 января этого года, не попытка обелить свою личность и выгородить себя, не навязывание общественности своей правды, не поиск «крайнего» во всей этой аварии, а только лишь озвучивание моей позиции относительно этого дела и оглашения тех фактов, которые помогут следствию в расследовании. Выводы из обращения, каждый для себя сделает сам и я буду надеется на то, что суд в конечном итоге вынесет обоснованное и справедливое решение, определив при этом степень и характер вины каждого обвиняемого по этому делу.

Обращение к потерпевшим и пострадавшим в результате этой страшной аварии:

1) Я приношу свои самые искренние соболезнования тем людям, которые потеряли своих близких и родных в ту ночь. Я никогда не готовился к такому обращению и не знаю, что нужно говорить в таких ситуациях и как вообще можно правильно выразить свои чувства, когда на твоем объекте происходит такая ужасная трагедия. Простите меня пожалуйста родственники погибших людей, простите меня пожалуйста те люди, которые пострадали и получили ожоги в результате этой аварии. Видит Бог я не хотел, чтобы это произошло. Пожалуйста, если это вообще возможно в такой ситуации, простите меня. Я искренне раскаиваюсь в том, что произошло в этом отеле. Я сижу и реву в данный момент, потому что не могу поверить в то что произошло.

Я бы хотел отдельно обратиться к родственникам погибшей Кати. Все кто знают меня, знают о том насколько сильно я люблю детей: своих, друзей, знакомых и просто даже тех, кого я вижу в первый раз в жизни. Прости меня Катенька, прости за то, что там был этот отель.

За вас всех, погибших и пострадавших, я поставил свечи в церкви и помолился. Я верю, в то что меня услышали там.

Следственные действия в мини-отеле Пермского края..

2) Я прошу прощения также у инспектора пожарного надзора Разифа Исмакаева. Этот сотрудник МЧС привлечен в качестве подозреваемого по этому делу. Я хочу сказать, что этот сотрудник добросовестно выполнил свою работу: он вышел на место, выдал мне предписание и установил срок для устранения нарушений. В его полномочия не входит - закрыть объект или ограничить деятельность гостиницы. Это абсолютно честный сотрудник МЧС. Никаких денежных средств ему или кому-то еще из структуры МЧС я не давал и ни с кем не пытался решить данный вопрос, потому что все равно собирался закрывать этот объект. По какой причине вы узнаете дальше. И это крайне несправедливо, когда сотрудника, который грамотно и добросовестно выполнил свою работу пытаются привлечь к уголовной ответственности. Потому что я знаю, что у этого человека есть своя семья и те, кто ждет его дома и он не должен в этой ситуации отвечать за то, что произошло в гостинице. Срок в постановлении об устранении выявленных нарушений стоял до 20 февраля 2020 года. До этого срока и предполагалось, что гостиница будет работать, а потом будет закрыта. Такое решение по срокам было вынесено в связи с характером выявленных нарушений, а также тем, что я никогда до этого не привлекался к административной ответственности по подобным нарушениям. Такой срок был обусловлен и тем, что на моем объекте имелись первичные системы оповещения о пожаре и пожаротушения. Именно исправная, рабочая, обслуживаемая пожарная сигнализация сработала и разбудила клиентов отеля. Но если в случае пожара они бы успели выбежать, или хотя бы потушить пламя огня огнетушителями расположенными в отеле, то будучи сразу же по колено в горячем кипятке это было невозможно.

Сотрудник Госпожнадзора Разиф ИсмакаевФото: Василий Вахрин

3) я прошу общественность города Перми следить за ходом расследования этого уголовного дела, потому что я опасаюсь что останусь крайним в этой истории. Еще раз повторяю, что я готов нести ответственность, и в случае если моя вина будет доказана в суде я готов к отбыванию наказания, но я не хочу, чтобы за бездействия и халатность третьих лиц был осужден только индивидуальный предприниматель. Я хочу, как гражданин своей страны, иметь всестороннее и объективное расследование этого происшествия.

Какие выводы нужно сделать из трагедии в пермском мини-отеле "Карамель"? 00:00 00:00

4) по данному уголовному делу я НЕ признаю себя виновным, так как у меня есть четкие и неоспоримые доказательства своей невиновности в произошедшей аварии."

Отметим, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Его передали в центральный аппарат ведомства. Если виновные в трагедии будут установлены, им грозит до десяти лет лишения свободы.

- По данным следствия, в 2016 году Сергей Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме, - сообщили в пресс-службе Следственного комитета России. - В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья.

До задержания Сергея Щербакова по уголовному делу о трагедии пока проходил только один человек - сотрудник Госпожнадзора Пермского края Разиф Исмакаев. В феврале прошлого года он выявил нарушения в деятельности отеля, в котором не было эвакуационного выхода, и предложил их устранить в течение года. Сам Разиф Исмакаев заявил следователям, что обвинение в халатности против него - необоснованное. Он находится под подпиской о невыезде.

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