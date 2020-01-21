Трагедия в пермском отеле «Карамель»: Почему нельзя было спасти людей, и кто в этом виноват?

- Страшно представить, в каких муках умирали эти несчастные люди, - говорят силовики, которые уже два дня работают на месте трагедии. - Температура воды была почти 90 градусов, вы представляете, какой это кипяток? Самое ужасное, что при таких травмах люди не теряют сознание от болевого шока и испытывают нечеловеческую боль.

Страшная трагедия, напомним, случилась в ночь на понедельник, 20 января, в Индустриальном районе Перми. На улице Советской Армии, в районе дома 27, прорвало магистральный трубопровод отопления. Кипяток хлынул по подземному лотку, в котором проложены трубы. Далее - по ответвлению, по которому горячая вода подается в дом, и стал заливаться в подвальное помещение дома 21, он через дорогу. Как раз туда, где располагался мини-отель «Карамель».

Постояльцы оказались отрезаны от спасительного выхода перегретым паром. Они вступали в горячую воду и от болевого шока падали в кипяток. Погибли пять человек, в том числе - четырехлетняя девочка. Еще шестеро получили ожоги, трое из них остаются в больнице.

Следственные действия в мини-отеле Пермского края..

После этого ЧП возникло множество вопросов. Мы ищем ответы на самые главные из них.

1. Кому удалось спастись и почему?

- На спасение у людей было несколько секунд, - говорит командир группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения Александр Инюшин. - Поэтому шансы были у тех, кто оказался ближе к выходу или хорошо знал расположение помещений. Как, например, администратор гостиницы - она выбежала на улицу с обожженными босыми ногами. Остальные были отрезаны кипятком, и через несколько минут после того, как горячая вода стала хлестать в подвал, выйти из отеля было уже невозможно. Термическое воздействие горячего пара и кипятка оказалось смертельным.

Спаслись четыре человека - это администратор и семья из Березников. Олег и Мария находятся в больнице с ожогами, их трехлетний сын не пострадал.

2. От чего погибли люди?

Следственный комитет возбудил уголовное дело, но пока в ведомстве официальные комментарии о причинах трагедии не дают.

- Тела погибших отправлены в морг, проводится судебно-медицинская экспертиза, результаты мы пока не получили, - сообщил наш источник. - По предварительной информации, смерть людей наступила от множественных термических ожогов и болевого шока.

3. Был ли шанс на спасение при наличии эвакуационного выхода?

- Шансов спастись было бы однозначно больше, - считает Александр Инюшин. - Судя по всему, люди метались, пытаясь ночью в клубах пара найти спасительный выход из гостиницы и не смогли его отыскать.

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4. Какие версии есть у следствия?

- Многие частные отели и хостелы работают в подвалах без окон и запасных дверей, - говорят силовики. - Это небезопасно, эту практику нужно ломать. Как обычно, к такой масштабной трагедии привел целый ряд факторов, это стечение обстоятельств.

Если виновные будут найдены, им грозит до 10 лет лишения свободы.

5. Почему отель не закрыли из-за нарушений пожарной безопасности?

Источник в МЧС сообщил, что владельцам гостиницы еще несколько месяцев назад было выдано предписание с требованием устранить нарушения пожарной безопасности или закрыть отель. Среди нарушений - отсутствие запасного выхода и слишком узкие коридоры.

6. Соответствует ли отель другим требованиям?

- Отель по новым требованиям обязательно должен размещаться в нежилом помещении, которое должно располагаться на первом этаже и иметь отдельный вход, - говорит владелец сети пермских отелей Дмитрий Кудин. - Можно разместить отель на втором этаже, но тогда и первый этаж должен быть нежилым. А мини-отель «Карамель» - это все же подвальное помещение. То есть требованиям он не соответствует.

Почему отель при этом все-таки работал, предстоит теперь выяснить следствию.

6. Кто задержан по делу о гибели пяти человек?

Пока задержан и дает показания владелец «Карамели» Анатолий Щербаков. Следователи ищут его сына Сергея - он совладелец.

7. Почему труба, которую прорвало, оказалась бесхозной?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755615" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сразу после трагедии представители Пермской сетевой компании заявили, что магистральный трубопровод, который прорвало, муниципалитет передал им на обслуживание в декабре 2019 года. А до этого труба, построенная в 1962 году, была бесхозной.

Но в городской администрации опровергли это утверждение:

- Зафиксированный порыв произошел на магистральной сети ООО «ПСК», которая принадлежит компании с 2008 года, - сообщил первый заместитель начальника департамента ЖКХ Олег Белоусов. - Прорыв был очень серьезный, был поврежден большой участок трубопровода, поэтому вода под большим давлением хлынула по подземному каналу.

В теплоснабжающей организации попытались уточнить, что они имели в виду бесхозный участок трубы малого диаметра, которая отходит от магистрального трубопровода и заходит в дом.

- Трубопровод в подвале дома не имеет отношения к произошедшему, так как там не было аварии, - заявил Олег Белоусов. - Он, действительно, являлся ранее бесхозным, но так как он непосредственно присоединен к сетям ПСК и используется ею, было принято решение передать его в собственность компании. И 11 ноября 2019 года департаментом имущественных отношений администрации города Перми участок сети был закреплен за ООО «ПСК». Так что ответственность лежит на предприятии.

ЧП унесло пять жизнейФото: Василий Вахрин

8. Как готовили теплотрассу к зиме? Проверяли ли ее работоспособность под давлением?

- Этот участок, согласно сводной заявке, в июле проходил опрессовку, акт об этом имеется у Пермской сетевой компании, он уже передан в следственные органы для приобщения к материалам уголовного дела, - заявил Олег Белоусов.

9. Что делили в суде собственники отела и ПСК?

Владелец «Карамели» Анатолий Щербаков и его сын Сергей, который управлял гостиницей, ранее уже судились с Пермской сетевой компанией и управляющей компанией «Профи-Дом», которая обслуживает эту пятиэтажку. И как раз из-за аналогичного потопа, во время которого, к счастью, люди не пострадали.

По решению Пермского арбитражного суда, которое было принято 25 января 2018 года, ПСК согласилась выплатить Анатолию Щербакову компенсацию в размере 180 тысяч рублей, а «Профи-Дом» - 197 тысяч рублей. Суд утвердил мировое соглашение, которого достигли стороны.

Год спустя произошел еще один потоп. На этот раз в арбитраж на ПСК подал иск Сергей Щербаков. Заседание арбитражного суда должно было состояться 29 января этого года.

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