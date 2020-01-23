2020-01-23T15:56:11+03:00
Происшествия

Сотрудника Госпожнадзора, которого задержали после трагедии в пермском мини-отеле, отпустили в зале суда

Он находится под подпиской о невыезде
Андрей МАТЛИН
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Разиф Исмакаев на заседанииРазиф Исмакаев на заседанииФото: Василий Вахрин
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В ночь на 20 ноября в пермском мини-отеле "Карамель" погибли пять человек. После трагедии следователи возбудили уголовное дело по факту халатности. Максимальный срок наказания по этой статье – семь лет лишения свободы.

Накануне задержали сотрудника Госпожнадзора Пермского края Разифа Исмакаева. 23 января в его отношении избирали меру пресечения.

- Суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде, - передает наш корреспондент из зала суда. - Представитель прокуратуры предлагал заключить его под домашний арест.

Адвокат Константин Байдин сказал, что сторона защиты довольна принятым решением.

- Мы довольны тем, что в суде учли наши доводы о необоснованном обвинении моего подзащитного, которые мы излагали на предварительном расследовании этого дела, - заявил он.

Сам Разиф Исмакаев от комментариев отказался.

Отметим, что в ГУ МЧС по Пермском краю сообщили, что Разиф Исмакаев выявил нарушения требований пожарной безопасности в мини-отеле еще в феврале прошлого года, а владелец должен был их устранить в указанные сроки.

- Инспектор действовал в соответствиями с полномочиями, - добавили в ведомстве.

Напомним, в ночь на 20 января,в здании прорвало трубу, и кипяток полился прямо на постояльцев. Погибли пять человек, в том числе – четырехлетняя девочка. Убежать они не смогли - в отеле не было окон и запасного выхода. Троим постояльцам удалось выбраться, они остаются в больнице.

Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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