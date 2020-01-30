2020-01-30T11:02:34+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге задержали сбежавшего владельца пермского отеля, где погибли пять человек

Его везут на допрос в Пермь
Вероника РАНГУЛОВА
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Когда кипяток полился в мини-отель, все постояльцы спали или готовились ко снуКогда кипяток полился в мини-отель, все постояльцы спали или готовились ко снуФото: Василий Вахрин
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В Екатеринбурге задержали Сергея Щербакова, владельца пермского мини-отеля "Карамель", где погибли пять человек.

Сразу после трагедии задерживали его отца, а затем вызвали на допрос и самого Сергея Щербакова. Но он не пришел. 10 дней назад его объявили в розыск - Сергей Щербаков улетел в Москву, его точное местонахождение не удавалось найти.

Как сообщил наш источник в правоохранительных органах, 30 января Сергея Щербакова задержали в аэропорту "Кольцово".

- В данный момент его везут на допрос в Пермь, - добавил собеседник.

Напомним, из-за страшной коммунальной аварии ночью 20 января погибли пять человек, в том числе, маленький ребенок. У дома на улице Советской армии прорвало магистральный трубопровод отопления. Кипяток хлынул по подземному лотку, в котором проложены трубы. Далее - по ответвлению, по которому горячая вода подается в дом, и стал заливаться в подвальное помещение, где располагался мини-отель "Карамель".

В "Карамели" не было запасного выхода и окон, постояльцы оказались отрезаны от спасительного выхода перегретым паром. Погибли пять человек: две подруги-студентки, молодой человек, приехавший в Пермь по работе, и мама с 4-летней дочкой. Еще шестеро получили ожоги, трое из них остаются в больнице.

Следственные действия в мини-отеле Пермского края..

После трагедии задержали только сотрудника Госпожнадзора, но и его отпустили под подписку о невыезде на время следствия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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