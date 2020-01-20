2020-01-20T07:46:46+03:00
Происшествия

В пермской гостинице, где людей обварило кипятком, работают спасатели

Здание огорожено
Лилия Абибулаева
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Из подвала также идет сильный парИз подвала также идет сильный парФото: Елена КОНОВА
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В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. В частной гостинице людей обварило кипятком. В здании прорвало трубу, и кипяток полился прямо на постояльцев.

Корреспондент «КП-Пермь», который находится на месте ЧП, сообщает о том, что дом, в котором расположен хостел пятиэтажный. Сейчас он огорожен, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Полиция никого не пускает на территорию дома. Со стороны, находящейся напротив хостела, из подвала также идет сильный пар. Спасатели в специальной одежде пытаются спуститься внутрь, чтобы закрыть трубу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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