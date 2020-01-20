В пермской гостинице, где людей обварило кипятком, работают спасатели

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:46:46+03:00

Из подвала также идет сильный пар Фото: Елена КОНОВА

Изменить размер текста: A A

В Индустриальном районе Перми произошло ЧП. В частной гостинице людей обварило кипятком. В здании прорвало трубу, и кипяток полился прямо на постояльцев.

Корреспондент «КП-Пермь», который находится на месте ЧП, сообщает о том, что дом, в котором расположен хостел пятиэтажный. Сейчас он огорожен, на месте работают сотрудники экстренных служб.

Полиция никого не пускает на территорию дома. Со стороны, находящейся напротив хостела, из подвала также идет сильный пар. Спасатели в специальной одежде пытаются спуститься внутрь, чтобы закрыть трубу.

Читайте также:

"Могут быть погибшие" В пермской гостинице клиентов обварило кипятком (Подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU