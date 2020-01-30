До трагедии пермский мини-отель «Карамель» топило кипятком 4 раза

В Екатеринбурге задержали хозяина мини-отеля «Карамель», где погибли пять человек. 33-летнего Сергея Щербакова искали почти десять дней, и в четверг полицейские задержали молодого человека в аэропорту «Кольцово».

- Его везут под конвоем в Пермь и сразу же доставят на допрос, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах.

Страшная трагедия, напомним, произошла в Перми в ночь на 20 января. Из-за прорыва трубы на магистральной теплотрассе кипяток наполнил подземный канал, а затем через не заделанное отверстие в фундаменте дома хлынул в подвал пятиэтажки на улице Советской Армии, 21 (это Индустриальный район Перми), где располагалась эконом-гостиница.

Погибли пять постояльцев «Карамели», в том числе четырехлетняя девочка. Еще шестеро получили ожоги, трое остаются в больнице.

Сразу после ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Его передали в центральный аппарат ведомства.

Если виновные в трагедии будут установлены, им грозит до десяти лет лишения свободы.

Уже через несколько часов один из владельцев «Карамели» Анатолий Щербаков был вызван на допрос, его сына объявили в розыск. Появились данные, что Щербаков-младший выехал за пределы Перми. Именно он, по версии следствия, и управлял мини-отелем.

Хозяева «Карамели» судились с ПСК

По словам владельцев «Карамели», потопы здесь случались неоднократно. Так, еще в 2016 году Анатолий Щербаков отсудил у Пермской сетевой компании и управляющей компании «Профи-Дом» более 300 тысяч рублей. Причем предприятия признали свою вину и пошли на мировое соглашение.

В прошлом году подвал, где располагался отель, снова затопило кипятком, уже в четвертый раз. С иском к этим же организациям в арбитраж на этот раз обратился Сергей Щербаков.

В своих исковых требованиях управляющий отеля указывает, что отверстие, через которое в подвал неоднократно попадала горячая вода, так и не было загерметизировано. Это, однако, не мешало исправно заселять расположенную в подвале эконом-гостиницу постояльцами. Рассмотрение дела в Пермском арбитражном суде уже началось.

Потерпевшие получили компенсации

До задержания Сергея Щербакова по уголовному делу о трагедии в «Карамели» пока проходил только один человек. На прошлой неделе суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде для сотрудника Госпожнадзора Пермского края Разифа Исмакаева. Еще в феврале прошлого года он выявил нарушения в деятельности отеля, в котором не было эвакуационного выхода, и предложил их устранить в течение года.

Сам Разиф Исмакаев заявил следователям, что обвинение в халатности против него - необоснованное. В ГУ МЧС по Пермскому краю также считают, что инспектор действовал в соответствии со служебными полномочиями.

Как пояснили в администрации Перми, порыв теплотрассы случился на магистрали, которая принадлежала Пермской сетевой компании, хотя руководители этого коммунального предприятия сразу после трагедии сообщили журналистам, что труба была бесхозной, и только в декабре прошлого года была принята на баланс ПСК.

В Пермской сетевой компании пообещали выплатить пострадавшим и семьям погибших компенсации. Родственникам погибших будут выплачены по 2 миллиона рублей, пострадавшим - до полумиллиона рублей в зависимости от причиненного вреда.

Компенсации от правительства Пермского края потерпевшие уже получили: потерявшим близких выплатили по 500 тысяч рублей, пострадавшим - от 200 до 300 тысяч рублей.

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