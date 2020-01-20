5 погибших и 6 пострадавших: все, что известно о ЧП в пермском мини-отеле, который затопило кипятком
- В два часа ночи я проснулась от криков с улицы: «Давай, давай быстрее!» - рассказывает жительница дома 21 по улице Советской Армии Елена Николаевна. - Потом раздались сигналы спецмашин. Сначала подумала, что у соседей какой-то конфликт, потом выглянула на улицу, а там ничего не видно от пара.
Жуткое ЧП случилось в ночь на понедельник, 20 января, в Индустриальном районе Перми. В подвале жилой пятиэтажки прорвало трубу отопления. Кипяток хлынул в номера мини-отеля «Карамель», который располагался в цокольном этаже дома. В хостеле в это время находилось больше десяти постояльцев, в основном - командировочные и семейные пары с детьми, которые приехали в Пермь из городов края.
Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.
Через несколько часов после трагедии владелец «Карамели» Анатолий Щербаков был вызван на допросФото: Василий Вахрин
От болевого шока люди падали в кипяток
Около двух часов ночи все посетители «Карамели» давно спали и, когда случился прорыв, были застигнуты врасплох.
- Прорвало магистральный трубопровод горячего отопления диаметром 400 миллиметров, вода в нем нагрета до 70 - 90 градусов, - рассказал заместитель директора городской службы спасения Перми Павел Хлызов. - Кипяток пошел под уклон по подземному лотку, в котором проложены трубы. Далее - по ответвлению, по которому горячая вода подается в дом, и стал хлестать в подвальное помещение, где находилась гостиница. Люди попросту оказались отрезаны перегретым паром. Они вставали в горячую воду, тут же получали болевой шок и падали в кипяток.
Очевидцы ЧП рассказали, что воды было так много, что она хлестала через порог гостиницы. Кипятком залило даже соседнюю улицу, а в районе, где случился прорыв, образовался густой туман.
Теплопровод до декабря 2019 года являлся бесхознымФото: Василий Вахрин
- Поступило сообщение, что идет пар из подвального помещения, есть пострадавшие, - прокомментировал ЧП министр территориальной безопасности Пермского края Игорь Гончаров. - Через десять минут на месте были первые бригады «скорой помощи» и спасатели. Когда откачали воду, были обнаружены тела пяти человек. Сейчас наша задача - оказать всю необходимую помощь родственникам погибших.
Погибли четверо взрослых и ребенок, среди погибших - 44-летняя жительница Соликамска и ее 4-летняя дочка.
- Никаких подробностей я пока не знаю, - плачет мама погибшей Натальи. - Дочка с внучкой забронировали этот отель по интернету. Они поехали на прием к эпилептологу в пермскую больницу и решили переночевать именно здесь.
Погибшие мама с дочкой. Фото из соцсетей
Еще шесть человек получили ожоги. Как сообщили в пресс-службе «скорой», трое от госпитализации отказались. Это двое спасателей - 34-х и 59-ти лет, которые получили ожоги ног, пытаясь найти в хостеле выживших. Еще одна пострадавшая - 53-летняя администратор отеля, она выскочила из «кипящего ада» босиком и обморозила ноги. Троих постояльцев отеля доставили в больницу.
- Ночью в ожоговый центр были доставлены трое пострадавших, - рассказал заведующий Пермским ожоговым центром Андрей Бабиков. - 33-летняя женщина получила ожоговые раны на площади 35 процентов тела, ее состояние оценивается как тяжелое. Еще двое мужчин в состоянии средней тяжести. У 35-летнего пострадавшего травмировано 20 процентов тела, в 28-летнего - 15 процентов ожоговых ран.
Среди пострадавших - супруги Мария и Олег У. Они приехали в Пермь из Березников вместе с трехлетним сыном в больницу. Мальчик не пострадал.
Виновным грозит до 10 лет
Сразу после трагедии следователи возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
В причинах трагедии в пермском отеле, где в кипятке заживо сварились пять человек, разбираются следователи
- На месте происшествия работают следователи и криминалисты, они проводят допросы потерпевших и очевидцев, - сообщили в Следственном комитете России. - Проводится осмотр места происшествия, назначены все необходимые экспертизы.
После ЧП глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима ЧСФото: Василий Вахрин
По поручению председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина для наиболее полного и оперативного расследования уголовное дело передано в центральный аппарат ведомства. В Пермь отправлены наиболее опытные криминалисты.
Если виновные в трагедии будут установлены, им грозит до десяти лет лишения свободы.
Как стало известно «КП», через несколько часов после трагедии владелец «Карамели» Анатолий Щербаков был вызван на допрос в Следственный комитет. Второй владелец отеля - его сын Сергей - пока не задержан.
«Окон нет, номер похож на клетку»
У владельцев «Карамели» есть два мини-отеля в Перми в непосредственной близости к аэропорту и железнодорожному вокзалу. Цены за ночь очень скромные, номер можно было снять за 500 рублей. Судя по отзывам - за безопасностью здесь все было на «вы».
- Это ужас, как тут получена лицензия - большой вопрос, - пишет посетительница отеля Светлана. - Отель находится в подвале, очень длинный и узкий коридор, вдоль которого двери в комнаты. Я не параноик, но когда шла по коридору, уже подумала о том, как отсюда эвакуироваться в случае пожара. Окон нет ни в коридоре, ни в комнатах. Большую часть номера занимает огромная кровать. Вам остается узенький проход к туалету. Но в этом проходе еще вешалка, стол с посудой, стул. Номер похож на клетку с кроватью. Запасной выход был закрыт.
Сейчас следователи разбираются, на каком основании в подвале жилого дома функционировал частный отель.
- Подчеркну, что «Карамель» функционировала как гостиница, а по закону гостиничная деятельность не требует лицензии, - сообщил источник в силовых структурах. - Гостиница может размещаться только в нежилых помещениях, а подвал, по сути, как раз такое помещение. Кроме того, в России действует заявительный порядок открытия бизнеса для таких объектов, то есть не требуются лицензия и разрешительные документы. Кроме того, в данном случае не требовалось и согласие жильцов этого дома.
То есть владельцы мини-отеля зарегистрировали ИП и начали работать. МЧС приходило к ним с проверками и вынесло предписание об устранении нарушений: не был оборудован эвакуационный выход. Нарушение владельцы отеля должны были устранить до 20 февраля.
ОФИЦИАЛЬНО
Что за труба лопнула?
В причинах трагедии разбирается и краевая прокуратура. Главные вопросы - как готовили сети к отопительному сезону, и законно ли в доме размещался частный отель.
- Данный теплопровод до декабря 2019 года являлся бесхозным, - прокомментировали в Пермской сетевой компании. - Департамент имущественных отношений администрации Перми передал его нам. Уже создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах инцидента. В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода.
Как пояснили в ПСК, не исключено, что труба успешно прошла все необходимые испытания перед отопительным сезоном, и ее дефект себя никак не проявил.
ВАЖНО
В Перми ввели режим ЧС
После ЧП на ул. Советской Армии, 21 глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление о введении режима чрезвычайной ситуации.
Для родственников пострадавших и погибших организована телефонная линия в единой дежурно-диспетчерской службе города Перми, номер телефона (342) 246-04-00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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