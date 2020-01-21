Управляющего хостела «Карамель», где погибли пять человек, объявили в розыск

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:54:40+03:00

В качестве свидетеля задержали отца Сергея Щербакова и совладельца хостела Анатолия Щербакова Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Местонахождение мужчины пока не установлено

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В Перми сотрудники полиции объявили в розыск Сергея Щербакова, владельца хостела «Карамель», в котором из-за прорыва трубы погибли пять человек, еще 6 человек пострадали. Издание «Ъ-Прикамье» сообщает, что после трагедии мужчина улетел в Москву, и пока его местонахождение установить не удалось.

В качестве свидетеля задержали отца Сергея Щербакова и совладельца хостела Анатолия Щербакова.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»

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ИСТОЧНИК KP.RU

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ИСТОЧНИК KP.RU