"Одни хотели поговорить по душам, другие - приехали к врачу". Судьбы погибших в трагедии в пермском мини-отеле

В страшной трагедии в пермском мини-отеле «Карамель» погибли пять человек, среди которых 4-летняя девочка. Рассказываем о каждом из них.

Девчонки сняли номер в гостинице, чтобы в спокойной обстановке поговорить обо всем по душам

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/755615" frameborder="0"></iframe> Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

21-летняя Екатерина, погибшая в «Карамели», - пермячка. В прошлом году девушка окончила Пермский торгово-технологический колледж.

- Несколько лет назад ее родители развелись, и внучку на воспитание взяла бабушка, - рассказали знакомые девушки. - Они были очень привязаны друг к другу, и смерть любимой внучки - сейчас огромный удар для пожилой женщины.

Екатерину воспитывала одна бабушка. Фото из соцсетей

Как рассказали знакомые, в тот роковой воскресный вечер Екатерина сначала поехала в гости к маме, а потом позвала гулять подругу Елизавету. Девушки не могли наговориться, поэтому решили, что домой не поедут, а останутся переночевать в «Карамели», чтобы успеть рассказать друг другу все новости.

22-летняя подруга Екатерины Елизавета была веселой и жизнерадостной девушкой, ждала парня из армии и планировала выйти за него замуж. Она жила в Перми с родителями и совершенно случайно оказалась в тот вечер в мини-гостинице.

- Лиза была у меня за пару дней до трагедии, - рассказала ее подруга. - Она объясняла, что все подружки повыходили замуж, и ей тоже пора. Лизе очень хотелось большой крепкой семьи и детишек.

Лиза была добрым и отзывчивым человеком. Фото из соцсетей

Мама с дочкой приехали к врачу

Также в «Карамели» погибла 44-летняя Наталья, которая вместе со своей четырехлетней дочкой приехала в Пермь из Соликамска. Ее знакомые рассказали, что муж Натальи скончался несколько лет назад.

У Натальи остался старший сын. Фото из соцсетей

- Дочка с внучкой забронировали этот отель по интернету, - рассказала нам мама Натальи. - Они поехали на прием к эпилептологу в больницу на Баумана, а переночевать решили в отеле.

У Натальи остался старший сын.

Еще один погибший - 23-летий Вадим, в Пермь он приехал из села Частые - нашел здесь работу.

- Я не знаю, что Вадим делал в хостеле, - сообщил нам его брат. - Возможно, он решил там пожить, пока не найдет жилье.

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