2020-01-21T18:09:50+03:00
Происшествия

"Одни хотели поговорить по душам, другие - приехали к врачу". Судьбы погибших в трагедии в пермском мини-отеле

«Карамель» затопило 200 тоннами кипятка
Дарья СТРУЕВАЕлена КОНОВА
Поделиться:
Погибший Вадим приехал в Пермь на работу. Фото из соцсетейПогибший Вадим приехал в Пермь на работу. Фото из соцсетей
Изменить размер текста:

В страшной трагедии в пермском мини-отеле «Карамель» погибли пять человек, среди которых 4-летняя девочка. Рассказываем о каждом из них.

Девчонки сняли номер в гостинице, чтобы в спокойной обстановке поговорить обо всем по душам

Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

21-летняя Екатерина, погибшая в «Карамели», - пермячка. В прошлом году девушка окончила Пермский торгово-технологический колледж.

- Несколько лет назад ее родители развелись, и внучку на воспитание взяла бабушка, - рассказали знакомые девушки. - Они были очень привязаны друг к другу, и смерть любимой внучки - сейчас огромный удар для пожилой женщины.

Екатерину воспитывала одна бабушка. Фото из соцсетей

Екатерину воспитывала одна бабушка. Фото из соцсетей

Как рассказали знакомые, в тот роковой воскресный вечер Екатерина сначала поехала в гости к маме, а потом позвала гулять подругу Елизавету. Девушки не могли наговориться, поэтому решили, что домой не поедут, а останутся переночевать в «Карамели», чтобы успеть рассказать друг другу все новости.

22-летняя подруга Екатерины Елизавета была веселой и жизнерадостной девушкой, ждала парня из армии и планировала выйти за него замуж. Она жила в Перми с родителями и совершенно случайно оказалась в тот вечер в мини-гостинице.

- Лиза была у меня за пару дней до трагедии, - рассказала ее подруга. - Она объясняла, что все подружки повыходили замуж, и ей тоже пора. Лизе очень хотелось большой крепкой семьи и детишек.

Лиза была добрым и отзывчивым человеком. Фото из соцсетей

Лиза была добрым и отзывчивым человеком. Фото из соцсетей

Мама с дочкой приехали к врачу

Также в «Карамели» погибла 44-летняя Наталья, которая вместе со своей четырехлетней дочкой приехала в Пермь из Соликамска. Ее знакомые рассказали, что муж Натальи скончался несколько лет назад.

У Натальи остался старший сын. Фото из соцсетей

У Натальи остался старший сын. Фото из соцсетей

- Дочка с внучкой забронировали этот отель по интернету, - рассказала нам мама Натальи. - Они поехали на прием к эпилептологу в больницу на Баумана, а переночевать решили в отеле.

У Натальи остался старший сын.

Еще один погибший - 23-летий Вадим, в Пермь он приехал из села Частые - нашел здесь работу.

- Я не знаю, что Вадим делал в хостеле, - сообщил нам его брат. - Возможно, он решил там пожить, пока не найдет жилье.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Трагедия в пермском отеле «Карамель»: Почему нельзя было спасти людей, и кто в этом виноват? (подробнее)

«Люди умирали в страшных муках». Следователи рассказали, от каких травм погибли постояльцы пермского отеля «Карамель»(подробнее)

Управляющего хостела «Карамель», где погибли пять человек, объявили в розыск (подробнее)

"Приехали на прием к врачу". При ЧП в гостинице Перми погибли мама и ее 4-летняя дочка (подробнее)

5 погибших и 6 пострадавших: все, что известно о ЧП в пермском мини-отеле, который затопило кипятком (подробнее)

«Мы проснулись от криков обожженных людей». Что известно об отеле «Карамель», где в кипятке заживо сварились пять постояльцев

Пермяки считают - «Хромая лошадь» ничему не научила. Почему люди не могли спастись из «кипящего ада» (подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ЧП в пермской гостинице: пять человек заживо сварились в кипятке»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Прикамье после трагедии в пермском отеле «Карамель» проверят все хостелы и мини-гостиницы
Из окна общежития пермского университета выпала девушка
«Водитель сгорел заживо». В Прикамье на трассе столкнулись легковушка и КамАЗ
В Прикамье мужчина подговорил ребенка совершить кражу
Житель Прикамья отделался условным сроком за истязание супруги и 8-летней падчерицы
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются сильные снегопады и метель
«Пермская сетевая компания» выплатит компенсации родственникам погибших в отеле «Карамель»
"Ставил в угол на гору макарон на долгие часы". В Прикамье отчим-тиран жестоко издевался над пасынком
Семьям погибших при ЧП в мини-отеле Перми выплатят по два миллиона рублей
В Перми на балконе нашли труп мужчины
«Машины превратились в металлолом» В массовой аварии на трассе в Прикамье пострадали три человека