2020-01-20T13:22:08+03:00
Происшествия

"Приехали на прием к врачу". При ЧП в гостинице Перми погибли мама и ее 4-летняя дочка

В мини-отеле, где прорвало трубу отопления, обварились кипятком пять человек[аудио]
Елена КОНОВА
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Мама погибшей женщины собирается выезжать в Пермь. Фото из соцсетейМама погибшей женщины собирается выезжать в Пермь. Фото из соцсетей
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- Я ничего не знаю пока, мы сейчас как раз в Пермь собираемся, - плачет мама 44-летней Натальи Ш.

20 января она вместе с 4-летней дочкой, а также еще с тремя постояльцами, погибла в мини-отеле "Карамель" в Перми. Глубокой ночью у пятиэтажке, где в подвале находилась гостиница, прорвало трубу отопления. Кипяток через отверстие в доме полился прямо в комнаты, где спали постояльцы. Они даже не могли выбраться наружу - в отеле не было ни окон, ни аварийных выходов. В результате ЧП пятеро человек погибли, трое - пострадали.

На месте ЧП до сих пор работают сотрудники спецслужб Фото: Василий Вахрин

На месте ЧП до сих пор работают сотрудники спецслужбФото: Василий Вахрин

- Мне вот только что об этом сказали, - говорит мама Натальи. - Дочка с внучкой забронировали этот отель по интернету. Они поехали на прием к эпилептологу в больницу на Баумана. Переночевать решили в отеле. Больше не могу говорить, до свидания.

"Погибло пять человек". В пермской гостинице клиенты заживо сварились в кипятке

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В больницах остаются трое пострадавших: 33-летняя Мария У. получила ожоги рук, ног и поясничной области, ее супруг, 35-летний Олег У., в больнице с ожогами ног. Ребенок Марии и Олега, к счастью, не пострадал - его успели вынести. Еще один мужчина – 28 лет – получил ожоги рук и ног.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Также в причинах ЧП разбирается прокуратура и другие надзорные ведомства.

Появилось видео из гостиницы, где клиенты заживо сварились в кипятке Видео: ГУ МЧС по Пермскому краю.

Для родственников пострадавших и погибших организована работа телефонной линии в Единой дежурной диспетчерской службе Перми, номер телефона (342) 246-04-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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