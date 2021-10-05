«Медсестра заходит в палату только с охраной». Студента, устроившего стрельбу в Пермском университете, вскоре допросят

Студента-убийцу отключили от ИВЛ и готовятся перевести в обычную палату. Фото: соцсети

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском университете, уже 15 дней лежит в реанимации краевой больницы. За это время ему провели несколько операций и ампутировали голень. Врачи не давали никаких прогнозов, но убийца выжил. Через несколько дней он пришел в сознание, но стал говорить, что ничего не помнит о событиях в университете.

Сейчас он находится в отдельной палате под круглосуточной охраной. Как сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией, состояние студента-убийцы по-прежнему тяжелое, но его отключили от аппарата ИВЛ и дышит он самостоятельно.

- Медсестра заходит в палату и производит все манипуляции только с охраной. Вскоре его переведут в обычную палату, куда пустят следователей для первоначального допроса, - сообщил источник "КП". - Позже его планируют перевезти в Москву, где в условиях стационара ему проведут психиатрическую экспертизу. Если вина преступника будет доказана, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Шокирующая трагедия, напомним, произошла в пермском университете 20 сентября. Студент-юрист, проучившийся всего три недели, пришел в родной вуз с дробовиком и расстрелял всех, кто попался ему на пути. Жертвами вооруженного налетчика стали шесть человек, ранения получили 43 пострадавших. У 19 человек - огнестрельные ранения, у остальных – вывихи и переломы после того, как пытающимся спастись людям пришлось прыгать из окон.

На сегодняшний день в стационарах Перми находятся два человека, один из которых - Тимур Бекмансуров. 7 пациентов лечатся в медицинских организациях Москвы. Состояние одного из них сохраняется как стабильно тяжелое. 5 пациентов – в состоянии средней степени тяжести, 1 – в удовлетворительном состоянии.

Самая подробная информация по теме «Вооруженное нападение на пермский университет» здесь.

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