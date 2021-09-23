Стрельба в Пермском университете. Последние новости на 23 сентября 2021 года

Пермяки продолжают нести к мемориалу гвоздики, розы, свечи, мягкие игрушки

Последние новости о стрельбе в Пермском университет на 23 сентября 2021 года: 12 пострадавших остаются в пермских стационарах, семь тяжело раненых в московских больницах.

У одного из входов в Пермский университет открыт мемориал погибшим при стрельбе. Пермяки продолжают нести сюда гвоздики, розы, свечи, мягкие игрушки… А территория вуза по-прежнему оцеплена полицейскими в бронежилетах и с автоматами в руках. Внутрь не пропускают никого. Все занятия до 27 сентября отменены. А с понедельника университет перейдет на дистанционное обучение. Пока - на неделю.

300 студентов остались в вузе

- В кампусе вуза находятся два общежития, в которых живут более 300 студентов. Для них организовано трехразовое горячее питание, чтобы они не нуждались в том, чтобы покидать комнаты, - сообщил ректор вуза Дмитрий Красильников. - В общежитиях открыты центры психологической помощи для студентов. Работает горячая линия, на которой круглосуточно дежурят 50 психологов. Но обращений не так много - десятки.

В вузе продолжаются следственные действия. 22 сентября в университете провел оперативное совещание глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Перед этим он также возложил цветы к мемориалу.

Александр Бастрыкин в Перми. Фото: СК России.

- Для расследования уголовного дела сформирована следственная группа, в которую вошли более 50 сотрудников СК России - наиболее опытные следователи, криминалисты Главного управления криминалистики, а также эксперты Судебно-экспертного центра, - рассказали в следственном комитете. - Следователи будут устанавливать не только обстоятельства преступления, но и его причины. Стрелявшему ампутировали голень

Всего при стрельбе в университете пострадали 43 человека. Семеро наиболее тяжелых пациентов отправлены в Москву, в Центры Пирогова, Вишневского и Бурденко, где хирурги привыкли иметь дело с огнестрельными ранами. В их числе - студент из Ирака Абдулла Обаид, который, по словам его друзей, получил тяжелое ранение, заслонив стоявшую рядом с ним девушку. Всего были ранены три иностранных студента.

Свой первый выстрел юрист-первокурсник сделал перед входом в университетский кампус - по проезжавшей мимо машине. Фото: скриншот видео

18 студентов и сотрудников лечатся дома. Среди них, в основном, те, кто обратился за помощью только на следующий день после стрельбы.

А 12 пострадавших во время нападения на университет остаются в пермских стационарах. В больнице находится и Тимур Бекмансуров, устроивший эту страшную бойню. Как рассказала министр здравоохранения региона Анастасия Крутень, ему ампутировали голень.

- Его состояние нестабильное, крайне тяжелое, - отметила глава Минздрава. - Все остальные 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии, также в удовлетворительном состоянии и находящиеся на амбулаторном лечении.

После того, как Бекмансуров придет в себя, ему проведут комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. К слову, отсутствие ноги не повлечет спасения от наказания - а ему по статье «Убийство двух и более лиц» грозит пожизненное заключение.

ВАЖНО!

Всем пострадавшим в результате стрельбы в ПГНИУ будет оказана материальная помощь: семьям погибших - в размере 1 миллиона рублей, пострадавшим с огнестрельными ранениями - 500 тысяч рублей, остальным пострадавшим - 100 тысяч рублей. Кроме федеральных и краевых средств, деньги для пострадавших перечисляют все желающие. Только за первых два дня в благотворительный фонд поступили переводы от 3 тысяч человек на сумму более полутора миллионов рублей.

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