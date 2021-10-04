В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в Пермском университете

. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

В краевом минздраве рассказали о состоянии пострадавших во время стрельбы в ПГНИУ 20 сентября.

На сегодня два человека находятся в стационарах Перми. Один из них – в удовлетворительном состоянии. Второй (нападавший Тимур Бекмансуров) находится в стабильно тяжелом состоянии.

7 пациентов лечатся в медицинских организациях Москвы. Состояние одного из них сохраняется как стабильно тяжелое. 5 пациентов – в состоянии средней степени тяжести, 1 – в удовлетворительном состоянии.

Напомним, трагедия в ПГНИУ произошла ровно две недели назад - 20 сентября.18-летний первокурсник юридического факультета Тимур Бекмансуров, вооруженный дробовиком, зашел на территорию университета и стал расстреливать всех, кто попадался ему на пути. В результате ЧП погибло 6 человек, более 40 пострадали.